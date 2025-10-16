 Cristiano lidera lista Forbes de mejores futbolistas pagados
Cristiano lidera lista Forbes de mejores futbolistas pagados

En tanto, Lamine Yamal se cuela en el top 10.

Forbes coloca de nuevo a Cristiano Ronaldo como el mejor futbolista pagado del planeta
Forbes coloca de nuevo a Cristiano Ronaldo como el mejor futbolista pagado del planeta / FOTO: EFE

El portugués Cristiano Ronaldo volvió a liderar un año más la lista Forbes de los futbolistas mejor pagados en 2025, con 239 millones de euros (2 mil 133.55 millones de quetzales), mientras que el español Lamine Yamal, de 18, entró por primera vez en el 'top 10' con 37 millones de euros, tal y como publicó este jueves la revista estadounidense.

El portugués, que lidera el ranquin desde 2019, volvió a la cima en 2025 gracias a su contrato con el Al Nassr (Arabia Saudí) hasta 2027, con el que ha recibido 239 millones de euros entre sus salarios con el club y sus patrocinadores. 24 millones menos que en 2024.

Solamente el boxeador estadounidense Floyd Mayweather, con 256 millones en 2015 y 243 en 2018, ha superado las cifras de Cristiano en una lista Forbes.

El mensaje de Cristiano Ronaldo tras superar al “Pescado” Ruiz como máximo goleador en eliminatorias mundialistas

Cristiano Ronaldo hace historia y dedica un mensaje tras superar al guatemalteco Carlos Ruiz.

Lamine Yamal, en el "top 10"

La novedad del ranquin está en Lamine Yamal, el más joven del elenco, con 28 millones de euros percibidos desde el Barcelona y 8,5 por sus patrocinadores. Durante el último año ha más que duplicado su audiencia en redes sociales hasta alcanzar casi 77 millones de seguidores.

En 97 publicaciones rastreadas por 'Two Circles', Yamal promedió más de 33 millones de vistas e interacciones.

Otro jugador que lleva el dorsal '10' en su camiseta y que está en la lista es el argentino Lionel Messi, segundo en la clasificación sólo por detrás de Cristiano, con 111 millones de euros. A sus 38 años, el ocho veces ganador del Balón de Oro ingresa más por sus patrocinadores (60) que por el futbol (51).

Cristiano Ronaldo habla de su retiro y sorprende con su respuesta

Cristiano Ronaldo recibió un emotivo premio tras 22 años con la Selección de Portugal.

El primer jugador que aparece en la lista que milita en un club europeo es el francés Kylian Mbappé, con 81 millones de euros, 60 provenientes del futbol y 21 de patrocinios, en el cuarto puesto.

Su compatriota Karim Benzema (Al-Ittihad) está en el cuarto puesto del ranquin con 89, mientras que el noruego Erling Haaland (Manchester City) es quinto con 68, el brasileño Vinicius Jr (Real Madrid) es sexto con 51 y el egipcio Mohamed Salah (Liverpool) es séptimo con 47.

Los tres últimos de la lista, en orden de mayor a menor puesto, son el senegalés Sadio Mané (Al Nassr) con 46, el inglés Jude Bellingham (Real Madrid) con 37 y el ya mencionado Lamine Yamal.

Cristiano Ronaldo opaca a Karim Benzema en el Al Nassr-Al Ittihad

El futbolista portugués ya acumula 947 en su carrera, acercándose paso a paso hacia la estratosférica cifra de las mil anotaciones.

*Información EFE.

