Jonathan Franco cumple el sueño de sus padres

Tras regresar de El Salvador, el seleccionado nacional compartió un momento muy especial junto a su familia.

Jonathan Franco le hace realidad el sueño a sus padres de tener una vivienda
Jonathan Franco le hace realidad el sueño a sus padres de tener una vivienda / FOTO: Alex Meoño e IG de Franco

Un día después de haber arribado a Guatemala de la expedición que lo llevó a Surinam y El Salvador, el seleccionado nacional y jugador de Municipal, Jonathan Franco, es noticia gracias al gesto que tuvo este día hacia sus padres: Selvin Franco y Glenda González.

Mediante una fotografía y un video publicado en sus historias de Instagram, el seleccionado compartió con sus seguidores un momento especial y muy significativo de su vida personal.

Jonathan Franco pudo cumplir con un sueño y una promesa hecha a sus padres, regalarles una casa.

Ese momento fue documentado en redes sociales y en el video muestra cómo la madre de Franco hace el corte de cinta para inaugurar su nueva vivienda.

El momento se ha hecho viral, y los comentarios se llenan de felicitaciones para el jugador de Municipal.

De Municipal a Selección Nacional

Jonathan Franco es un futbolista formado en Municipal. A sus 22 años ha dado un salto importante a Selección Nacional absoluta y es parte fundamental en el armado de Luis Fernando Tena.

El jugador de los "Rojos" vive un gran momento y está a las puertas junto a sus compañeros de darle a Guatemala su primera clasificación mundialista, siempre y cuando se sumen triunfos ante Panamá y Surinam.

En Municipal, Jonathan Franco enfrentará el clásico nacional este domingo 19 de octubre a las 17:00 horas en el estadio Cementos Progreso.  

