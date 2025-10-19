 Sergio Chumil y Mardoqueo Vásquez, podio en ciclismo de ruta
Deportes

Sergio Chumil y Mardoqueo Vásquez suben al podio de ciclismo de ruta

Los ciclistas guatemaltecos impusieron su categoría en el evento que se celebró este domingo en Quetzaltenango.

Sergio Chumil y Mardoqueo Vásquez ganan oro y plata, respectivamente, en ciclismo de ruta de Juegos Centroamericanos 2025
Sergio Chumil y Mardoqueo Vásquez ganan oro y plata, respectivamente, en ciclismo de ruta de Juegos Centroamericanos 2025 / FOTO: FGC

Guatemala gana medalla de oro y plata en el ciclismo de ruta (masculino) de los Juegos Centroamericanos 2025 que se realizó este domingo con un circuito de 14 vueltas en la autopista Los Altos de Quetzaltenango. Sergio Chumil, el ciclista nacional que rompe paradigmas a nivel mundial, esta vez impuso su clase en el occidente del país al colgarse el oro centroamericano.

Su compatriota, Mardoqueo Vásquez, dos veces campeón de la Vuelta a Guatemala fue medalla de plata, lo que ha generado una gran satisfacción para el país. La tercera posición del evento de ruta del ciclismo cayó en el costarricense Gabriel Rojas.

Este es un aliento para Guatemala en el deporte de clasismo que se quedó con las ganas de ser campeón en la contrarreloj individual, ya que ni hombres ni mujeres lograron ese metal dorado. En hombre, Sergio Chumil fue bronce y en mujeres Jasmin Soto fue plata.

Y en horas de la mañana de este domingo, se había celebrado el evento de mujeres en ciclismo de ruta, y Guatemala tampoco pudo bañarse de oro. Pero tuvieron que aparecer dos de los máximos exponentes del país para hacer historia en la prueba allá en Quetzaltenango con el 1-2, gracias a Chumil y Vásquez.

Declaraciones

Entrevistados por Nery Ajsivinac, de la Federación Guatemalteca de Ciclismo, los dos ciclistas ganadores de la medalla de oro y plata dieron sus impresiones de este nuevo logro para sus carreras como profesionales.

Mardoqueo Vásquez: "Fue una competencia bastante complicada, pero supimos manejar la situación con los compañeros de equipo. Vengo de recuperarme de una caída fuerte en Colombia, y no sabía en qué condiciones venía y gracias a Dios se logró una medalla y supimos manejar muy bien la competencia con Selección Nacional", dijo el "Super Mardo", ganador de la plata centroamericana.

Por su parte, Sergio Chumil, ganador del oro, esto expresó: "La verdad muy feliz, agradecido con Dios y con mis compañeros, mi familia y mi Selección que me han dado oportunidad de correr nuevamente. Le dedico el triunfo a mi familia que se encuentra conmigo, a Dios y a la afición de Guatemala que siempre ha estado conmigo".

Podio del ciclismo de ruta, masculino

  • Oro: Sergio Chumil (GUA) con 3:42:36 horas
  • Plata: Mardoqueo Vásquez (GUA) a 35 segundos 
  • Bronce: Gabriel Rojas (CRC) a 1:30 minutos 

  • Oro: Wendy Ducreux (PAN) con 2:50:36
  • Plata: Gloriana Quesada (CRC) a 1:08 minutos
  • Bronce: Jasmin Soto (GUA) a 1:08 minutos. 
Guatemala logra podio en contrarreloj individua de JJ. CC.

Jasmin Soto y Sergio Chumil ganan medalla durante la contrarreloj individual de ciclismo de los Juegos Centroamericanos 2025.

