Conferencia de prensa de Amarini Villatoro en Honduras

Xelajú MC mantiene encendida la ilusión de alcanzar la final de la Copa Centroamericana luego de empatar 1-1 frente a Real España en el partido de ida de las semifinales. Sin embargo, el entrenador Amarini Villatoro pidió calma y prudencia, consciente de que la eliminatoria sigue abierta y que el duelo de vuelta en Honduras será igual o incluso más exigente. "Los partidos hay que jugarlos, falta la mitad de la serie, el segundo tiempo. En ningún momento pensábamos que sería fácil, ni ellos tampoco. En Centroamérica no hay grandes diferencias; los equipos son parejos y todo se define en los detalles", expresó el estratega quetzalteco.
Villatoro destacó el esfuerzo físico de sus jugadores y la entrega demostrada durante los noventa minutos, especialmente después de una agenda exigente en el torneo local. "Todos tuvieron un gran derroche físico, no hay excusas con los viajes. Hemos sacrificado mucho en lo nacional para la recuperación. Este partido lo jugamos bien, pero hay que recordar que falta medio tiempo. Ellos son fuertes de visita y nosotros de local; debemos tener cuidado en las jugadas a balón parado", comentó el técnico, enfatizando la importancia de la concentración en cada sector del campo.
Amarini Villatoro confía en ganar en territorio guatemalteco
En cuanto al rendimiento del equipo, el entrenador se mostró satisfecho con la propuesta futbolística de los "Súper Chivos". "Nos vimos mejor con la pelota, y en el segundo tiempo fuimos superiores. Tuvimos las opciones más claras, pero su portero hizo grandes atajadas", afirmó Villatoro. Asimismo, reconoció que el conjunto hondureño buscó hacer daño con centros y pelotas aéreas, aunque, según sus palabras, las estadísticas reflejan que Xelajú dominó la posesión y las oportunidades más peligrosas.
Finalmente, el timonel resaltó el papel de ambos guardametas como figuras del encuentro y consideró que el espectáculo fue atractivo para los aficionados por las múltiples llegadas en ambos arcos. "Cuando los dos porteros son protagonistas, el partido es entretenido. Hubo emociones para todos y eso habla de un juego parejo", concluyó.
Ahora, Xelajú MC enfocará sus esfuerzos en el compromiso del domingo ante Guastatoya por la jornada 16 del Torneo Apertura 2025, antes de preparar la crucial vuelta ante Real España el próximo miércoles 29 de octubre.