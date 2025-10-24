Previa de la jornada 16 del Apertura 2025 de Guatemala

La jornada 16 del Torneo Apertura 2025 del fútbol guatemalteco promete emociones y partidos clave que podrían definir los destinos de varios equipos en la recta final del campeonato. La actividad arrancará este sábado 25 de octubre con cuatro encuentros, mientras que los dos restantes se disputarán el domingo 26 de octubre, completando así un fin de semana lleno de fútbol. Los equipos llegan con necesidades distintas: algunos buscan consolidar su liderazgo, mientras que otros luchan por alejarse de los últimos lugares de la tabla.
El platillo inicial será el duelo entre Deportivo Mixco y Mictlán, programado para las 15:00 horas en el Estadio Santo Domingo. Los chicharroneros lideran la competencia y saben que sumar los tres puntos es crucial para mantener su posición en la cima. Por su parte, Mictlán intentará aprovechar cualquier error del líder para acercarse a los puestos de clasificación y sumar confianza de cara al cierre de la fase regular.
El complemento de la jornada 16 del Apertura 2025
La jornada sabatina continuará con enfrentamientos de alto interés. Municipal recibirá a Malactán en un partido que promete intensidad y lucha por los primeros puestos, mientras que Antigua GFC será anfitrión de Aurora en el duelo más atractivo de la fecha, con ambos equipos buscando mantener su racha y fortalecer su posición en la tabla. La jornada del sábado cerrará con un duelo directo por la permanencia: Marquense se medirá ante Comunicaciones, dos clubes urgidos de puntos para alejarse de los últimos lugares y mantenerse con aspiraciones en el torneo.
El domingo 26 de octubre se completará la fecha con los compromisos entre Achuapa y Cobán, así como Guastatoya recibiendo a Xelajú MC. Los superchivos podrían presentar un equipo alterno, pensando en las semifinales de la Copa Centroamericana, donde empataron 1-1 en el partido de ida ante Real España. Este fin de semana será fundamental para definir tanto la parte alta como la baja de la tabla, ofreciendo un cierre de jornada lleno de emociones y sorpresas para los aficionados guatemaltecos.