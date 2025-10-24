Previa de la segunda etapa de la Vuelta a Guatemala 2025

Bolívar Espinosa de Panamá, Carlos Gutiérrez de Colombia, Cromac Macgeough de Estados Unidos, Edwin Sam de Guatemala y Oscar Garzón de Colombia fueron los ciclistas protagonistas durante la primera etapa de la 64 Vuelta Ciclística a Guatemala que comenzó este día con un recorrido de 172 kilómetros entre Teculután, Zacapa, y Puerto Barrios, Izabal.
Para este sábado 25 de octubre, estos ciclistas deberán hacer una largada de 160.6 kilómetros entre Gualán, Zacapa, y el sector de Vistas del Corcovado en la cabecera departamental de Jalapa.
El departamento que vio nacer al exitoso Edin Roberto Nova, quien se alzó con el título de la Vuelta a Guatemala en dos oportunidades, será el escenario donde mañana un total de 139 corredores busquen terminar ese reto de ascenso que es matador para los competidores.
Premios intermedios
A diferencia de la etapa uno corrida este día, donde solo hubo un premio de montaña, el cual fue ganado por el colombiano Carlos Gutiérrez, este sábado serán un total cinco puertos los que estén a lo largo de la jornada: Uno de primera categoría, dos de segunda categoría y dos de cuarta categoría.
Además, respecto a las metas volantes, serán tres las que los ciclistas deben disputar. Estos premios intermedios estarán ubicados a inmediaciones de Teculután, Zacapa; El Rancho -San Agustín Acasaguastlán- y Sansare, El Progreso.
El punto de reunión para la caravana ciclística será a las 09:00 horas en la plazuela municipal de Teculután. Luego, se dará el procedimiento de firmas de los participantes, el cual culminará a las 09:50 minutos. A las 09:55 habrá una salida controlada de cuatro kilómetros hasta llegar al puente Mayuelas, donde estará ubicado el kilómetro cero de competencia.
Teculután, punto de salida: Es un municipio ubicado en el departamento de Zacapa, en la región nororiental de Guatemala. Se caracteriza por su posición estratégica en la ruta CA-9 hacia el Atlántico, lo que lo convierte en un punto de tránsito importante.
Vistas del Corcovado (Jalapa), punto de llegada: Jalapa es un municipio y la cabecera del departamento homónimo en el oriente de Guatemala. Es una región con una rica historia, cultura vibrante y características geográficas que la distinguen en el contexto guatemalteco.
- Etapa 2, sábado 25 de octubre de 2025: Gualán - Santa Cruz - Teculután - El Rancho - Guastatoya - El Progreso - Sanarate - Jalapa - El Corcovado (160.6 kilómetros).
|METAS VOLANTE
|PREMIOS DE MONTAÑA
|1. Gasolinera Puma de Teculután, kilómetro 42
|1. Huyus, 4ta. categoría, kilómetro 52.5
|2. Súper 24 de El Rancho, kilómetro 78.8
|2. Guastatoya, 2da. categoría, kilómetro 88.5
|3. Gasolinera Puma de Sansare, kilómetro 128
|3. Rotulo aéreo, 2da. categoría, kilómetro 100.6
|4. San Felipe La Perla, 4ta. categoría, kilómetro 121.5
|5. Jalapa, 1ra. categoría, kilómetro 149.7
Lo destacado del día
En la etapa 1 de la Vuelta a Guatemala, el ganador fue Bolívar Espinosa de Panamá, quien empleó un tiempo de 03:46.25 horas. Asimismo, en los premios intermedios, Carlos Gutiérrez de Colombia es líder con 1 punto y Cromac Macgeough de Estados Unidos con 6 puntos.
Edwin Sam es el mejor guatemalteco y Oscar Garzón de Colombia el mejor en la clasificatoria general de los ciclistas Sub-23.