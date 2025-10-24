Puerto Barrios recibe primera etapa de Vuelta Guatemala 2025

Este viernes 24 de octubre de 2025 es especial para los millones de guatemaltecos que disfrutan del ciclismo. Este día se da por inaugurada la edición 64 de la Vuelta Guatemala 2025, el evento ciclístico del año, mismo que ya lleva más de seis décadas dándole alegría gratuita a los guatemaltecos que salen a la orilla de la carretera a saludar al pelotón multicolor. La etapa parte de Teculután, Zacapa, y llegará tras sus primeros 172 kilómetros la llamada "Tierra de Dios", Puerto Barrios, Izabal, un municipio ubicado a alrededor de 300 kilómetros de la ciudad de Guatemala.
La "Tierra de Dios" recibirá a la serpiente multicolor, que para esta primera etapa serán un total de 141 ciclistas de 24 equipos: 78 extranjeros y 63 nacionales; y, 101 de élite y 40 Sub-23.
Puerto Barrios, Izabal, es una tierra que ha dado a Guatemala atletas que dejaron y están dejando huella en el deporte chapín, fuera del ciclismo
Salomón Rowe, Graviola Ewing, Roy Fearon y Érick Gordillo, son algunos deportistas que orgullosamente nacieron en la "Tierra de Dios".
Los atletas destacados de Puerto Barrios
- Salomón Rowe: Nación en Puerto Barrios un 5 de septiembre de 1950, y fue en la década del 70 y 80 uno de los máximos exponente del atletismo guatemalteco. Rowe alcanzó un récord histórico, el más antigua del cual se tiene precedente. Fue en agosto de 1977, cuando dio el mejor salto de longitud de su vida: 7.79 metros en el Campeonato Centroamericano y del Caribe en Xalapa, México.
- Graviola Ewing: Lydia Graviola Ewing es conocida por sus hazañas en los deportes de atletismo y baloncesto, pero sobre todo porque fue la primera mujer en representar a Guatemala en Juegos Olímpicos. Ewing compitió en la edición de Helsinki 1952, cita olímpica en la cual nuestro país participó con 21 atletas en seis deportes. A la edad de 21 años, Ewing inscribió su nombre al tomar parte de las pruebas de atletismo, 100 y 200 metros, en el Estadio Olímpico de Helsinki.
- Roy Fearon: Fue un atleta que dejó un gran legado a Puerto Barrios, incluso, el estadio principal de esa localidad lleva su nombre. Fearon destacó dentro del deporte de atletismo y ostentó récords importantes, pero quizá los más recordados son el récord nacional impuesto en salto triple y en relevos 4×100, el primero con una duración de al menos 40 años. El estadio Municipal de Puerto Barrios Roy Fearon se encuentra ubicado en la cabecera del departamento de Izabal, y actualmente es usado para actividades cívicas, festivas y deportivas.
- Érick Gordillo: Nació un 5 de octubre de 1999, actualmente tiene 26 años y es la máxima figura deportiva de Guatemala en los Juegos Centroamericanos 2025, que actualmente se disputan en el país. El nadador Gordillo acumula más de 10 preseas en los JJ. CC. Además, ha impuesto marcas importantes a nivel de Centroamérica en 200 metros mariposa, 200 metros combinados, 100 metros dorso, 400 metros combinado, 200 metros dorso, 200 metros libre. Asimismo con su equipo logró marcas como Relevo 4X200 metros libre y 4X100 metros relevo libre.