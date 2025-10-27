 Bini protagoniza curioso momento en el Achuapa vs. Cobán
Deportes

VIDEO. Sebastián Bini protagoniza curioso momento en el partido entre Achuapa y Cobán

El técnico argentino pateó una hielera durante el partido ante Achuapa, reflejando su frustración por el bajo rendimiento del equipo.

Compartir:
Sebastián Bini, técnico de Cobán Imperial - CSD Cobán Imperial
Sebastián Bini, técnico de Cobán Imperial / FOTO: CSD Cobán Imperial

El técnico argentino Sebastián Bini, actual entrenador de Cobán Imperial, protagonizó una curiosa escena durante el duelo ante Achuapa por la jornada 16 del Torneo Apertura 2025. En pleno minuto de hidratación, el estratega, visiblemente molesto por el desempeño de su equipo, descargó su frustración pateando una hielera ubicada en el área técnica. La acción no pasó desapercibida para los presentes ni para las cámaras, que captaron el instante de enojo del entrenador.

La reacción de Bini refleja la tensión que vive el conjunto cobanero, que no logró mantener el control del partido y terminó cayendo 2-1 ante Achuapa. Con este resultado, Cobán Imperial se mantiene dentro de la zona de clasificación, aunque con un panorama incierto, ya que Marquense, con un partido menos, podría superarlos en la tabla si logra sumar puntos en su próximo compromiso. La derrota dejó un sabor amargo en el campamento altaverapacense y evidenció la preocupación del cuerpo técnico por la irregularidad del equipo.

Foto embed
Sebastián Bini, técnico de Cobán Imperial - CSD Cobán Imperial

El Cobán de Sebastián Bini tiene altibajos

Cabe recordar que esta no es la primera vez que Bini protagoniza un episodio similar. Durante su etapa al frente de Municipal, club con el que conquistó dos títulos de liga, también se le vio patear una hielera; sin embargo, en aquella ocasión el gesto no fue de frustración, sino de efusiva celebración tras una importante victoria. Este tipo de reacciones, aunque espontáneas, han sido una constante en la carrera del técnico, conocido por su carácter apasionado y su entrega en el banquillo.

Cobán Imperial buscará reponerse del tropiezo cuando reciba a Aurora este domingo 2 de noviembre en el Estadio Verapaz, en el marco de la jornada 17. El duelo será clave para las aspiraciones del conjunto azul, que necesita sumar de a tres para no comprometer su posición en la clasificación. La afición cobanera espera que el equipo recupere su mejor versión y que la frustración de su entrenador se transforme en motivación para encarar la recta final del torneo.

En Portada

Petición a OEA busca abrir una posibilidad de diálogo ante intento de golpe de Estado en Guatemala, según el Gobiernot
Nacionales

Petición a OEA busca abrir una posibilidad de diálogo ante "intento de golpe de Estado" en Guatemala, según el Gobierno

07:46 AM, Oct 27
VIDEO. Sebastián Bini protagoniza curioso momento en el partido entre Achuapa y Cobánt
Deportes

VIDEO. Sebastián Bini protagoniza curioso momento en el partido entre Achuapa y Cobán

08:44 AM, Oct 27
Día de los Santos: Conceden asueto a trabajadores públicos el 3 de noviembret
Nacionales

Día de los Santos: Conceden asueto a trabajadores públicos el 3 de noviembre

07:17 AM, Oct 27
Difunden video de mortal accidente entre motocicleta y picop en Izabalt
Nacionales

Difunden video de mortal accidente entre motocicleta y picop en Izabal

08:13 AM, Oct 27

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaMundial 2026Juegos CentroamericanosSeguridad#liganacionalReal MadridEstados UnidosFutbol GuatemaltecoSeguridad vial
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Roblox ,Instagram
Gaming

¿Cuáles son los videojuegos con riesgo de grooming?

Duolingo ,Instagram
Tecnología

Duolingo presenta su propio anime "The Final Test" esta es su fecha del estreno

Limón ,Limón
Moda Y Belleza

Los riesgos de tomar agua con limón en ayunas: entre los mitos y la realidad

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos