Bini protagoniza curioso momento en el Achuapa vs. Cobán

El técnico argentino Sebastián Bini, actual entrenador de Cobán Imperial, protagonizó una curiosa escena durante el duelo ante Achuapa por la jornada 16 del Torneo Apertura 2025. En pleno minuto de hidratación, el estratega, visiblemente molesto por el desempeño de su equipo, descargó su frustración pateando una hielera ubicada en el área técnica. La acción no pasó desapercibida para los presentes ni para las cámaras, que captaron el instante de enojo del entrenador.
La reacción de Bini refleja la tensión que vive el conjunto cobanero, que no logró mantener el control del partido y terminó cayendo 2-1 ante Achuapa. Con este resultado, Cobán Imperial se mantiene dentro de la zona de clasificación, aunque con un panorama incierto, ya que Marquense, con un partido menos, podría superarlos en la tabla si logra sumar puntos en su próximo compromiso. La derrota dejó un sabor amargo en el campamento altaverapacense y evidenció la preocupación del cuerpo técnico por la irregularidad del equipo.
El Cobán de Sebastián Bini tiene altibajos
Cabe recordar que esta no es la primera vez que Bini protagoniza un episodio similar. Durante su etapa al frente de Municipal, club con el que conquistó dos títulos de liga, también se le vio patear una hielera; sin embargo, en aquella ocasión el gesto no fue de frustración, sino de efusiva celebración tras una importante victoria. Este tipo de reacciones, aunque espontáneas, han sido una constante en la carrera del técnico, conocido por su carácter apasionado y su entrega en el banquillo.
Cobán Imperial buscará reponerse del tropiezo cuando reciba a Aurora este domingo 2 de noviembre en el Estadio Verapaz, en el marco de la jornada 17. El duelo será clave para las aspiraciones del conjunto azul, que necesita sumar de a tres para no comprometer su posición en la clasificación. La afición cobanera espera que el equipo recupere su mejor versión y que la frustración de su entrenador se transforme en motivación para encarar la recta final del torneo.