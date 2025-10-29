Disturbios previo al partido Xelajú-Real España

Lo que más se temía ocurrió en la antesala del encuentro entre Xelajú MC y Real España por la semifinal de vuelta de la Copa Centroamericana 2025. Aficionados del club hondureño protagonizaron disturbios en las inmediaciones del Estadio Cementos Progreso, ubicado en la zona 6 de la Ciudad de Guatemala, empañando el ambiente previo a un compromiso que debía ser una verdadera fiesta deportiva.
De acuerdo con reportes de transeúntes y vecinos del sector, los seguidores del Real España llegaron al país con una actitud violenta desde su arribo a las cercanías del recinto. Testigos relataron que los barristas comenzaron a lanzar y quebrar botellas, además de intentar agredir a cualquier persona que se cruzara en su camino.
Manchado el Xelajú vs. Real España
Incluso, un grupo de hinchas aurinegros fue escoltado por agentes de la Policía Nacional Civil sobre la tercera calle, en la colonia Sauzalito de la zona 6 capitalina, ya dentro del municipio de Chinautla. Desde ese punto, los aficionados caminaron hasta los alrededores del estadio, donde continuaron los enfrentamientos verbales con algunos simpatizantes locales y donde se reforzó la presencia policial para garantizar la seguridad del público en general.
Lo que debía ser un espectáculo deportivo se ha visto manchado por el comportamiento de un grupo reducido de inadaptados que, sin duda, no representan la verdadera pasión ni los valores del club hondureño. El partido entre Xelajú MC y Real España está programado para las 20:30 horas, y el ganador de la serie avanzará a la gran final del torneo regional, donde enfrentará al vencedor de la otra semifinal entre Olimpia y Alajuelense. Las autoridades han solicitado a los aficionados mantener la calma y disfrutar del encuentro en paz, para que el fútbol vuelva a ser el protagonista.