 Xelajú busca una nueva final de Copa Centroamericana
Deportes

Xelajú busca una final centroamericana 43 años después de su subtítulo

En 1982, Xelajú disputó una final centroamericana (Copa Fraternidad) y esta noche buscar llegar a la final de la Copa Centroamericana Concacaf 2025.

Compartir:
Xelajú busca clasificar esta noche a la final de Copa Centroamericana 2025
Xelajú busca clasificar esta noche a la final de Copa Centroamericana 2025 / FOTO: Alex MEoño

La Copa Centroamericana Concacaf 2025 continúa con el duelo entre Xelajú de Guatemala recibiendo al Real España de Honduras este miércoles 29 de octubre en el estadio Cementos Progreso de la ciudad capital. El duelo es válido por las semifinales y dará boleto a uno de ellos el acceso a la final, instancia a la cual no llega el cuadro "Superchivo" desde 1982.

Xelajú llega al encuentro con ventaja por gol de visitante tras el empate 1-1 en el partido de ida en Honduras. Jesús López anotó para Xelajú, mientras que Brayan Moya fue el autor del gol para Real España.

El gol de López fue el número 150 en la edición 2025 de la Copa Centroamericana. Además, le permitió alcanzar seis participaciones de gol en el torneo (dos goles y cuatro asistencias), siendo el jugador más decisivo de Los Chivos en la actual campaña.

El gol del empate de Brayan Moya para Real España le permitió llegar a cuatro goles en cuatro partidos. Con esta marca, se convirtió en el máximo goleador histórico del club en la competencia, superando a Ramiro Rocca (3) y Gustavo Souza (3).

La regla del gol de visitante se aplicará como primer criterio de desempate en caso de igualdad en el marcador global. Un empate 1-1 forzaría el tiempo extra y, si fuera necesario, una tanda de penales para decidir al ganador.

El vencedor de la serie será el primer equipo en asegurar su lugar en la final de la Copa Centroamericana 2025 a disputarse a finales de noviembre e inicios de diciembre.

Sueñan con volver a la final

Xelajú Mario Camposeco logró disputar una final centroamericana en 1982 cuando el torneo se llamaba Copa Fraternidad Centroamericana. En aquella oportunidad, curiosamente, el rival en la final fue el mismo Real España, que derrotó a los quetzaltecos para dejarlos como subcampeones.

El marcador global de aquella final de 1982 fue 2-1 a favor del representativo hondureño.

Un total de 43 años han pasado para que Xelajú se encuentre a las puertas de disputar de nuevo una final de un torneo centroamericano.

Real España y Xelajú igualan en semifinal de ida de Copa Centroamericana

El equipo de Amarini Villatoro no perdió y anotó un gol de visitante; buscará en Guatemala su clasificación a la final.

*Información Concacaf.   

En Portada

Localizan cuerpo de mujer en la zona 8t
Nacionales

Localizan cuerpo de mujer en la zona 8

08:20 AM, Oct 29
Cristian Muñoz expone su liderato en la sexta etapa de la Vuelta a Guatemalat
Deportes

Cristian Muñoz expone su liderato en la sexta etapa de la Vuelta a Guatemala

08:04 PM, Oct 28
Video muestra violento ataque con arma blanca frente al parque Colón, zona 1t
Nacionales

Video muestra violento ataque con arma blanca frente al parque Colón, zona 1

07:42 AM, Oct 29
Jamaica, declarada como zona catastrófica tras huracán Melissat
Internacionales

Jamaica, declarada como "zona catastrófica" tras huracán Melissa

08:17 AM, Oct 29

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaJuegos CentroamericanosMundial 2026SeguridadCorrupciónEstados UnidosEE.UU.redes socialesSeguridad vial
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Roblox ,Instagram
Gaming

¿Cuáles son los videojuegos con riesgo de grooming?

Duolingo ,Instagram
Tecnología

Duolingo presenta su propio anime "The Final Test" esta es su fecha del estreno

Limón ,Limón
Moda Y Belleza

Los riesgos de tomar agua con limón en ayunas: entre los mitos y la realidad

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos