 Club de Vinícius lanza equipación contra el racismo
Club de Vinícius lanza equipación contra el racismo y la diversidad

Vinícius Junior ha sido uno de los jugadores más afectados por el racismo en el futbol europeo.

El club portugués de Vinícius lanza equipación contra el racismo
El club portugués de Vinícius lanza equipación contra el racismo / FOTO: Foto archivo

El Alverca, club de la Liga de Portugal propiedad, entre otros, del jugador del Real Madrid Vinícius Júnior, presentó este viernes su nueva equipación, con la que pretende promover la lucha contra el racismo y la diversidad.

La equipación, la tercera del equipo para esta temporada, tiene como color predominante el negro, que "representa la defensa de la igualdad y el respeto mutuo que nacen del esfuerzo colectivo", señaló el Alverca en un comunicado.

Además, tiene una parte dorada que alude a "la superación, el mérito, la esperanza y la excelencia que nacen del esfuerzo colectivo".

El club de Vini Jr busca así "reafirmar su compromiso con la inclusión y la responsabilidad social, utilizando la fuerza del futbol como herramienta social transformadora".

El Alverca, adquirido el pasado mes de febrero por un grupo de inversores que incluye a Vinícius, ocupa actualmente el duodécimo lugar de la Liga de Portugal, a la que regresó esta temporada tras 21 años de ausencia.

El jugador brasileño del Real Madrid utiliza a menudo sus redes sociales para apoyar al equipo e incluso asistió a un partido reciente contra el Benfica, durante el cual se tomó decenas de fotos con los aficionados.

Vinícius Junior pide disculpas tras su reacción en el Clásico

El futbolista brasileño reconoció su error y y ofreció disculpas por su actitud: “A veces la pasión me gana por querer siempre vencer”, expresó,

Vinícius, un símbolo contra el racismo

Vinícius Junior, el talentoso delantero brasileño del Real Madrid, ha sido uno de los jugadores más afectados por el racismo en el futbol europeo.

Desde su llegada a España en 2018, ha sufrido múltiples episodios de insultos raciales, principalmente en estadios de La Liga. Estos ataques no son aislados: según reportes, ha habido al menos 10 casos documentados entre 2021 y 2023, y la frecuencia ha aumentado con el tiempo (1 en 2021, 3 en 2022 y 6 en 2023).

Su activismo contra el racismo lo ha convertido en un símbolo global, pero también en blanco de más odio.

Vinícius: “Ancelotti fue el entrenador que más confianza me dio”

Vinícius fue el autor del quinto gol de una ‘Canarinha’ que barrió a Corea del Sur con una manita que completaron, con dobletes, Rodrygo y Estêvão.

*Información de EFE.

