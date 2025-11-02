 Colombia suma su triunfo 27 en Vueltas a Guatemala
Colombia suma su triunfo 27 en Vueltas a Guatemala

En la edición 2025, el país sudamericano hizo podio completo, situación que se ha repetido en 15 oportunidades.

Oscar Garzón campeón de la Vuelta a Guatemala 2025
Oscar Garzón campeón de la Vuelta a Guatemala 2025 / FOTO: Alex Meoño

Desde que comenzó la 64 Vuelta Ciclística Internacional a Guatemala 2025, los ciclistas de Colombia comenzaron a dar la noticia al ocupar los puestos importantes tanto en la montaña, volante y clasificación general, así como categorías del Sub-23 y por equipo.

Este domingo 2 de noviembre de 2025 se cerró la Vuelta a Guatemala y la misma se pinta de amarillo, azul y rojo, colores de la bandera de Colombia, gracias al triunfo final del suramericano Oscar Garzón, ciclista Sub-23, dando así a su país el triunfo número 27 en la historia de los giros guatemaltecos.

La Vuelta a Guatemala comenzó en 1957 con un triunfo histórico del guatemalteco Jorge Surqué. La segunda edición fue importante para Colombia ya que ganó su primer evento en nuestro país, y lo hizo con podio perfecto: 1. Hernán Medina Calderón, 2. Honorio Rúa y 3. Roberto Buitrago.

Desde aquel 1958, Colombia comenzó a protagonizar grandes momentos que llevaron a ese país a ser el máximo ganador de vueltas en la historia de estos eventos.

Carlos Gutiérrez reina en Antigua y Óscar Garzón se perfila como campeón de la Vuelta a Guatemala

El colombiano Carlos Gutiérrez ganó la novena etapa de la Vuelta a Guatemala 2025, mientras su compatriota Óscar Garzón se convirtió en el nuevo líder y virtual campeón antes del cierre en el Anillo Periférico.

27 triunfos de Colombia

Así como en 1958, cuando por primera vez ciclistas de Colombia ocuparon el 1, 2 y 3, en este 2025, la Vuelta a Guatemala también experimenta un podio completo colombiano: Oscar Garzón del GW Erco Shimano como campeón, Carlos Gutiérrez del Movistar Best PC como subcampeón y Cristian Muñoz del NU Colombia.

A lo largo de la historia, esta vez fue la oportunidad 15 en que Colombia hace podio completo en la Vuelta a Guatemala, tras conseguirlo en los años: 1958,1973, 1976, 1977, 1987, 1992, 1993, 1995, 1996,1998, 2001, 2003, 2010, 2013 y 2025.

Respecto a triunfo absolutos, este es el número 27 de Colombia, sobre 21 de Guatemala, el segundo país más ganador. Costa Rica es el tercer país con un total de 6 triunfo.

Oscar Garzón se suma a la lista de 26 ciclistas que han conseguido los 27 triunfos colombianos en la historia de las Vueltas a Guatemala:  

  1. Hernán Medina Calderón en 1958 
  2. Jorge Alfonso Luque en 1960 
  3. Rubén Darío Gómez en 1964 
  4. Luis Leonardo Tovar en 1973 
  5. José Patrocinio Jiménez en 1976 y 1977 
  6. Samuel Cabrera en 1980 
  7. Rafael Tolosa en 1982 
  8. Héctor Julio Patarroyo en 1985 
  9. Josué López en 1986 
  10. Orlando Castillo en 1987 
  11. Dinael Vargas en 1989 
  12. Adolfo Rico en 1990 
  13. José Castelblanco en 1992 
  14. José Robles López en 1993 
  15. Jairo Hernández Montoya en 1995 
  16. Graciano Fonseca en 1996 
  17. Ismael Sarmiento en 1998 
  18. Gregorio Ladino en 2001 
  19. Víctor Hugo González en 2002 
  20. César Salazar en 2003 
  21. Giovanni Báez en 2010 
  22. Ramiro Rincón en 2012
  23.  Óscar Eduardo Sánchez en 2013
  24.  Alex Cano en 2014 
  25. Robinson López en 2024 
  26. Oscar Garzón en 2025
Óscar Garzón se consagra campeón de la Vuelta a Guatemala 2025

El colombiano Óscar Garzón del Team GW Erco Shimano se coronó campeón de la Vuelta a Guatemala 2025, sucediendo a su compatriota Robinson López y consolidando el dominio cafetero en la competencia.

