Fredy Toc, el mejor guatemalteco de Vuelta a Guatemala 2025

Este domingo 2 de noviembre se desarrolló la décima etapa de la 64 Vuelta Ciclística Internacional a Guatemala, donde Colombia brilló al hacer el uno, dos y tres del podio de la clasificación general, donde el ciclista Fredy Toc terminó siendo el mejor guatemalteco, ubicado en la posición número 8 de la general a 8:18 minutos del líder y campeón Oscar Garzón.
Fredy Toc, integrante del equipo ECA Electricidad Ciclismo, donde también está su hermano Gerson, es el mejor guatemalteco, pero no pudo ganar una solo etapa ante el poderío de los sudamericanos.
Solo en la etapa 8, la celebrado entre San Juan La Laguna, Sololá, y Patzún, Chimaltenango, Fredy Toc estuvo en la pelea por la etapa ante el colombiano Rodrigo Contreras, del equipo NU Colombia.
Ese viernes 31 de octubre, Fredy Toc y Rodrigo Contreras llegaron pegaditos al cierre de etapa, la cual estaba ubicada en Patzún, Chimaltenango, y tuvo que ser necesario una foto finish para definir al ganador de etapa, el cual fue el colombiano con 3:16.25 horas, en tanto, el guatemalteco cronometró el mismo tiempo.
Ingresos de Fredy Toc por etapas: En la primera fue 14, en la segunda 32, en la tercera 12, en la cuarta 7, en la quinta 16, en la sexta 19, en la séptima 24, en la octava 2, en la novena 5 y en la décima, la cual se corrió en el famoso circuito de Villa Linda-Anillo Periférico entró arriba del puesto 30.
Clasificación de los mejores guatemaltecos
|No.
|Ciclista
|Tiempo
|1.
|Fredy Toc del ECA Electricidad Ciclismo
|35:49.17 horas
|2.
|Gerson Toc del ECA Electricidad Ciclismo
|35:53.10 horas
|3.
|Julio Ispaché del Decorabaños-Bantrab-Quetzaltenango
|35:53.38 horas
El equipo del ECA Electricidad Ciclismo se llevó el 1-2 del podio del mejor guatemalteco con los hermanos Toc: Fredy y Gerson.
Este equipo de ciclismo lo dirige el nacional Oscar Martín, y la sexteta la completan competidores reconocidos en el ámbito nacional: Esdras Morales, Pedro Morales, Wilder Cali y José Canastuj.