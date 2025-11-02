 Selección Nacional: Aficionados esperan venta de boletos
Deportes

Selección Nacional: Aficionados esperan venta de boletos

Desde el pasado viernes por la tarde, un grupo de aficionados se instaló en uno de los dos puntos donde este martes se venderán los boletos para ver a la "Bicolor".

Aficionados de Guatemala ya hacen fila para el martes 4 de noviembre, fecha en que iniciará la venta de boletos para ver a Selección Nacional
Aficionados de Guatemala ya hacen fila para el martes 4 de noviembre, fecha en que iniciará la venta de boletos para ver a Selección Nacional / FOTO: Bendito Futbol GT

La venta de boletos para poder asistir al estadio Manuel Felipe Carrera de El Trébol para observar los partidos eliminatorios de la Selección Nacional de Guatemala ante Panamá y Surinam dará inicio el próximo martes 4 de noviembre, pero ya algunos guatemaltecos acampan en las afueras de los inmuebles donde se dará la venta física de los mismos.

A finales de la semana laboral, ya un grupo de seguidores de la "Azul y Blanco" fueron los primeros en llegar al Centro PIACE, avenida Reforma 7-08 de la zona 9 capital.

Se trató de Leonel Montoya, quien junto a unos amigos se apostaron en la banqueta a apartar su espacio. Montoya fue señalado en redes sociales de pertenecer a un grupo de revendedores, a lo que el aficionado de la Selección Nacional compartió en las mismas plataformas digitales una serie de fotografías donde se puede observar que a viajado a Panamá, Surinam y ha estado en Guatemala apoyando a la "Azul y Blanco".      

Unidos a Montoya, quien es la primera persona en fila para adquirir los boletos, poco a poco se fueron sumando más personas a hacer su espacio y con ello ya existe un grupo bastante nutrido esperando a que se de luz verde a la venta de los boletos. 

@bamban4726

LOS PRIMEROS GUATEMALTECOS EN HACER COLA PARA COMPRAR ENTRADAS 🎟️ Y VER A LA SELECCIÓN 🇬🇹 “LA SELECCIÓN PARA NOSOTROS ES ALGO MUY ESPECIAL” “ACLARAMOS NO SOMOS REVENDEDORES” Es admirable el amor por la Selección y el hecho de venir desde 4 días antes para acampar en las afueras de Bantrab zona 15 y poder así buscar adquirir una entrada. LOS CHAPINES AMAMOS A NUESTRA SELECCIÓN 😭 #chapines502🇬🇹 #viralgt #VamosGuate #Selección #Entradas

♬ sonido original - FFG🇬🇹

Así será la venta de boletos

Tras la polémica surgida en la venta de los boletos para el partido ante El Salvador, el cual se jugó en el estadio Cementos Progreso, la Federación de Futbol de Guatemala (FFG) decidió cambiar de ticketera, y ahora, será TicketShow la encargada del proceso de venta de boletos para los dos últimos partidos de la eliminatoria mundialista.

Los boletos físicos estarán disponibles en dos centros de Bantrab: Centro de Negocios en zona 15 y Centro Piace en zona 9 capitalina.

Allí los aficionados podrán pagar sus entradas y recibirlas vía electrónica, ya que la venta será 100% digital, sin posibilidad de impresión.

Cada persona podrá adquirir un máximo de tres boletos y deberá ingresar al estadio acompañada de quienes compró sus entradas; no se permitirán capturas de pantalla ni transferencias de los códigos QR.

Los precios oficiales anunciados son los siguientes: General norte a Q500, preferencia a Q1,200, preferencia visita a Q1,200 y tribuna a Q1,700. Todas las compras tendrán un cargo adicional de Q30 por boleto.

Guatemala define precios y logística de boletos para partidos ante Panamá y Surinam

La venta de entradas de los próximos partidos de Eliminatorias contará con nueva ticketera, acceso digital y medidas que evitan reventa o duplicados.

Recomendaciones

  • Es indispensable presentar su Documento Personal de Identificación (DPI) 
  • Cada persona podrá adquirir un máximo de tres entradas
  • Tener presente la dirección de su correo electrónico
  • Validar previamente el límite de su tarjeta de crédito o débito
  • No se podrá apartar lugares por respeto al resto de aficionados 
  • Se entregarán brazaletes para mantener el orden de la compra
  • En los centros de negocios se contará con agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), seguridad privada y elementos de la Entidad Metropolitana Reguladora de Transporte y Tránsito del Municipio de Guatemala (Emetra)
  • Los centros de negocios no contarán con parqueo. 
PNC y Emetra darán acompañamiento durante venta de boletos para partidos de Selección

Conoce más de las indicaciones que dio a conocer la Federación de Futbol de Guatemala para adquirir los boletos para observar a la Selección Nacional

