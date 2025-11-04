 El Tottenham-Copenhague deja un golazo de Micky van de Ven
El Tottenham-Copenhague deja un golazo de Micky van de Ven

El defensa del Tottenham marca posiblemente uno de los goles más hermosos del año.

Micky van de Ven marcó un golazo ante Copenhague
Micky van de Ven marcó un golazo ante Copenhague / FOTO: EFE

El Tottenham mantiene su condición de invicto en la Liga de Campeones tras golear al Copenhague por 4-0 en una noche en la que el defensa Micky van de Ven marcó uno de los tantos de la jornada tras arrancar en su área, zafarse de varios futbolistas mientras recorría todo el campo y acabar definiendo como un auténtico nueve.

El neerlandés, que se disculpó con Thomas Frank por ignorarle al final del partido y hacer aspavientos en la derrota de su equipo ante el Chelsea, demostró por qué es el futbolista más rápido de la Premier con un gol 'maradoniano' cuando los 'Spurs' estaban con uno menos por la expulsión de Brennan Johnson en el minuto 57.

Antes, en la primera mitad, el galés Brennan Johnson inauguró el marcador al recibir un balón al espacio de Xavi Simons, tras un fallo en la entrega de la zaga visitante y un robo del uruguayo Rodrigo Bentancur, y aprovechar la salida precipitada del guardameta Dominik Kotarski para regatearle y definir a portería vacía.

Tras el descanso, los locales salieron decididos, y sólo seis minutos después, Muani luchó un balón que le rebotó después del despeje de guardameta, y después de un gran control, cedió a Odobert para que definiera de forma sutil.

Golazo de Ven

Cuando el partido parecía sentenciado, Johnson realizó una entrada a destiempo, que a pesar que el árbitro le mostró amarilla en primera instancia, cambió su decisión al ser llamado por el VAR.

En ese momento, el Copenhague se estiró, pero poco después van de Ven firmó el gol del partido tras robar el balón de su área, regatear a varios jugadores visitantes para llegar al área y definir ante Kotarsi para sentenciar el duelo.

Dos minutos más tarde la historia se repetía de nuevo y tras una contra llevada por Odobert, conectó con el 'Cuti' Romero, que subió para la acción y cedió la bola a Joao Palhinha que remató a placer.

Las dos acciones con un hombre menos condenaron a un Copenhague que en ningún momento puso en peligro a la meta de Guglielmo Vicario, que tuvo una noche plácida.

Los 'Spurs' pudieron conseguir la manita, pero el remate de Muani se topó con el portero y el de Richarlison, que volvió a ser suplente, con la madera.

En el último minuto, el brasileño tuvo en sus botas una pena máxima, pero su disparo impactó en el larguero.

Con esta victoria, el Tottenham no sabe lo que es perder en Liga de Campeones esta temporada al sumar dos victorias y dos empates, mientras que el Copenhague se mantiene con un punto en puestos de eliminación.

*Información EFE.

