Amarini Villatoro dice que Xelajú clasificará a la liguilla

El técnico nacional de Xelajú Mario Camposeco, Amarini Villatoro, habló al final del clásico del occidente donde su equipo cayó 1-0 con golazo de William Amaya, y aseguró que los "Superchivos" clasificarán a la fase final. Asimismo, se refirió al tema si existe o no algún tipo de cansancio por parte de sus jugadores por el trajín de llevar dos torneos simultáneos, uno nacional y otro internacional.
Al analizar el resultado, Amarini Villatoro, expresó: "Creo que nosotros fallamos a la hora buena bajo el arco, desperdiciamos muchas ocasiones de gol, y ellos aprovecharon.
A Amarini Villatoro se le consultó si le estaban poniendo más énfasis al torneo internacional que el nacional, y dijo: "No. Estamos para clasificar, y vamos a clasificar. Hoy se vio un equipo dominante en todo sentido, lamentablemente no pudimos anotar".
Villatoro también negó que sus jugadores estén cansados. "Si estuvieran cansados no hubiéramos dominado como lo dominamos el partido de principio a fin. Creo que fue un gol de otro partido y luego se dedicaron a defender de local; nosotros fuimos superiores, pero esto es de hacer goles", sentenció el estratega de los quetzaltecos.
#Apertura2025 | Amarini Villatoro, técnico de Xelajú, tras derrota ante Marquense asegura que pese al resultado clasificarán a la liguilla y dice que sus jugadores no están cansados.
Xelajú con 21 puntos
Tras 18 fechas celebradas, el Xelajú suma 21 puntos y se mantiene actualmente en el séptimo lugar, a la espera que no gane Mictlán, de lo contrario terminaría la jornada como octavo lugar, independientemente cual sea su posición al final de la noche, los flamantes finalistas de la Copa Centroamericana Concacaf 2025 se mantendrán en zona de liguilla a fata de cuatro partidos por disputar.
Serán 12 puntos en juego y Xelajú prácticamente no le alcanzará para estar dentro del top 4 de la tabla de posiciones, por lo que tendría que luchar por quedar entre la quinta y octava casilla para ser parte de la fiesta grande de los cuartos de final, con la salvedad que cada una de sus series la terminará en condición de visitante.
Con equipos como Achuapa con 19 unidades, Comunicaciones con 17 y Guastatoya con 15 (posibilidad de llegar a 18), Xelajú vivirá un cierre dramático en su intención de ser cuartofinalista.
Los últimos cuatro partidos de Xelajú son: Recibiendo a Achuapa en fecha 19, visitando al Aurora en la 20, siendo local ante Cobán Imperial en la21 y cerrando de visitante el 30 de noviembre ante Comunicaciones en la capital.