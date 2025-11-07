 Previa de fecha 19, Torneo Apertura 2025 de Liga Nacional
Deportes

Jornada vibrante y apasionante se tendrá en fecha 19 del Apertura 2025

Juego entre líder y sublíder, Aurora y Antigua buscan boleto a cuartos de final y Comunicaciones buscando salir del sótanos son los atractivos de la jornada.

Municipal, líder del campeonato, buscará triunfo en Mixco
Municipal, líder del campeonato, buscará triunfo en Mixco / FOTO: Municipal

La fecha 19 del Torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional se jugará este sábado 8 y domingo 9 de noviembre con las miradas puestas en Selección de Guatemala. Esta jornada, Antigua y Aurora buscan sellan matemáticamente su boleto a cuartos de final, y Comunicaciones luchará por salir de la última casilla, mientras que su rival eterno, Municipal, intentará seguir en la cima de la competición.   

La jornada contemplará cuatro partidos para el sábado: Mictlán-Marquense en el estadio La Asunción, Comunicaciones-Cobán Imperial en el estadio Cementos Progreso, Malacateco-Aurora en el estadio Santa Lucía y Xelajú-Achuapa en el estadio Mario Camposeco.

Comunicaciones va con la gran necesidad y obligación de sumar los tres puntos en casa ante los cobaneros, que llegan mermados por dos lesiones fundamentales en su armado, para intentar dejar la incómoda casilla número 12, la última del torneo.

Por su parte, Aurora irá por un punto a Malacatán, San Marcos, para clasificarse matemáticamente a cuartos de final.

Comunicaciones toca fondo en el Torneo Apertura 2025

Conoce el panorama de Comunicaciones de cara al cierre de la fase de clasificación del Torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional.

Jornada dominical

A las 15:00 horas juegan el Deportivo Mixco y Municipal en el estadio Santo Domingo de Guzmán, en Mixco, y ahí, los "Chicharroneros", segundos con 35 puntos, van por el triunfo para acercársele a los 39 puntos de los "Rojos" y tener la chance en las últimas tres jornadas la oportunidad de arrebatarles el liderato.

Por su parte, Municipal querrá asegurar un triunfo y quedar a las puertas de una última victoria en sus últimos tres partidos para ser el ganador de la fase de clasificación.

Otro atractivo que tendrá ese duelo será la batalla de los goleadores. Nicolás Martínez por parte de Mixco y José Carlos Martínez por parte de Municipal. El primero lleva 14 tantos y busca el décimo quinto, en tanto, el segundo con 7 goles, intentará acercarse a su gol 100 en su carrera como profesional defendiendo los colores rojo y azul.

La jornada 19 se cierra en el estadio David Cordón Hichos cuando Deportivo Guastatoya reciba al campeón, el cuadro de Antigua G. F. C. de Mauricio Tapia. Los guastatoyanos querrán seguir construyendo un cierre decente y ganarle al monarca para alejarse del último lugar y acercarse a los puestos de liguilla.   

El "Panza Verde" también necesita de un punto, o un resultado adverso de los equipos de abajo para asegurar, matemáticamente, su participación en la liguilla. 

Calendario de partidos de la fecha 19 del Torneo Apertura 2025

