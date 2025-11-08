 Fallece el exciclista guatemalteco Celso Ajpacajá
Deportes

Fallece el exciclista guatemalteco Celso Ajpacajá

Celso Ajpacajá, destacado exciclista que corrió múltiples Vueltas a Guatemala y entrenador del Team Copeba R.L., falleció en un accidente de tránsito este sábado 8 de noviembre.

Fallece el exciclista guatemalteco Celso Ajpacajá - Omar Solís
Fallece el exciclista guatemalteco Celso Ajpacajá / FOTO: Omar Solís

El ciclismo guatemalteco se encuentra de luto este sábado 8 de noviembre tras confirmarse el fallecimiento del exciclista y entrenador Celso Ajpacajá, oriundo de Totonicapán y figura reconocida por su participación en varias ediciones de la Vuelta a Guatemala. Ajpacajá, quien se había convertido en un referente deportivo para su comunidad y para las nuevas generaciones de pedalistas, dejó un legado marcado por la disciplina, el compromiso y el amor por este deporte.

La lamentable noticia fue dada a conocer por el Team Copeba R.L., equipo al que Celso entrenaba actualmente. A través de un emotivo mensaje en redes sociales, expresaron su pesar por la partida de quien consideraban un compañero, cooperativista y guía deportivo: "Como familia COPEBA, R.L., lamentamos el sensible fallecimiento de nuestro compañero y entrenador de nuestro equipo de ciclismo TEAM COPEBA MUNI-TOTO FAW: Celso Agustín Ajpacajá Tax". Las muestras de dolor se multiplicaron rápidamente, reflejando el impacto que tuvo su labor en el ciclismo nacional.

Celso Ajpacajá, reconocido ciclista guatemalteco

A las condolencias se sumó la Federación Guatemalteca de Ciclismo, que destacó la trayectoria y el aporte de Ajpacajá al deporte. También recordaron su vínculo familiar con Alfredo Ajpacajá, campeón de la Vuelta a Guatemala en 2018, lo que evidencia una tradición ciclista profundamente arraigada. La comunidad deportiva expresó su solidaridad con la familia y subrayó la importancia del legado que Celso deja en atletas que formó y acompañó a lo largo de su carrera como entrenador.

De acuerdo con los informes preliminares, Celso Ajpacajá perdió la vida en un accidente de tránsito mientras se desplazaba en motocicleta en la jurisdicción de Santa Catarina Ixtahuacán, Sololá. Su partida repentina ha causado profundo dolor en el ámbito deportivo guatemalteco, donde siempre fue reconocido por su entrega y profesionalismo. Su recuerdo permanecerá como ejemplo de perseverancia y dedicación para todos aquellos que ven en el ciclismo una pasión y un camino de vida.

