Resultado Comunicaciones vs Cobán - Jornada 19 Apertura 2025

Comunicaciones logró una victoria vital en el tramo decisivo de la fase regular del Apertura 2025 al imponerse 1-0 a Cobán Imperial en el estadio Cementos Progreso. El equipo albo, dirigido por el argentino Iván Franco Sopegno, empieza a recuperar sensaciones positivas tras varias semanas complicadas. Con este triunfo, los cremas acumulan tres partidos consecutivos sin conocer la derrota, una racha que contrasta con el difícil periodo de más de un mes en el que no pudieron sumar de a tres.
El gol que definió el encuentro llegó al minuto 26 por medio de Lynner García. El joven canterano aprovechó un centro preciso desde la banda derecha y, entrando completamente solo en el área, conectó un cabezazo certero que dejó sin opciones al guardameta Tomás Casas. La anotación desató la alegría de la afición crema, que volvió a celebrar un triunfo en casa y reconoció el esfuerzo del equipo por reencontrarse con su mejor versión.
Comunicaciones empieza a carburar
Más allá del aspecto emocional, esta victoria tiene un peso significativo en la tabla de posiciones. Comunicaciones llegaba a este compromiso como colista del torneo, pero el resultado le permitió escalar hasta la décima posición y alejarse, al menos temporalmente, de los puestos de descenso. Además, el conjunto albo mantiene vivas sus aspiraciones de entrar a la liguilla, un objetivo que parecía lejano semanas atrás pero que ahora vuelve a ser posible.
Con este resultado, los cremas alcanzan 20 puntos en 19 jornadas y se colocan a solo dos unidades de la zona de clasificación cuando restan tres fechas para el cierre de la fase regular. En contraste, Cobán Imperial se queda con 22 puntos y podría caer varias posiciones, dependiendo de los resultados del resto de la jornada del fin de semana. El desenlace del torneo promete emociones fuertes tanto en la lucha por la clasificación como en la pelea por evitar el descenso.