Resultado Celta vs. Barcelona - Jornada 12 LaLiga

El estadio de Balaídos se convirtió en el escenario perfecto para un duelo vibrante entre Celta de Vigo y FC Barcelona en la jornada 12 de LaLiga. Desde el inicio, el encuentro prometió intensidad y dinamismo, y ambos equipos respondieron a las expectativas con un fútbol ofensivo y momentos de alta tensión. La afición celeste llenó las gradas con la esperanza de ver a su equipo sorprender a uno de los grandes del campeonato.
Robert Lewandowski fue la figura indiscutible del partido. El delantero polaco firmó un hat-trick que resultó decisivo para la victoria azulgrana, demostrando una vez más su jerarquía en los momentos clave. Lamine Yamal también se hizo presente en el marcador con una definición llena de talento. Por el lado del Celta, Sergio Carreira y Borja Iglesias aprovecharon sus oportunidades para mantener viva la ilusión local, llegando a igualar 2-2 el encuentro. Sin embargo, los gallegos no lograron sostener el ritmo y el Barcelona terminó imponiéndose 2-4.
Barcelona solventa una difícil visita ante el Celta
La victoria azulgrana tomó mayor relevancia debido al tropiezo del Real Madrid horas antes, cuando los merengues empataron 0-0 en su visita al Rayo Vallecano. Ese resultado abrió una ventana de oportunidad que el Barcelona supo aprovechar, mostrando determinación y eficacia en un momento crucial del torneo. El equipo dirigido por Xavi Hernández dio un paso importante para mantenerse en la pelea por el liderato.
Tras esta jornada, el Real Madrid continúa en la cima con 31 puntos en 12 partidos, pero el Barça se acercó peligrosamente al sumar 28 unidades. La diferencia entre ambos se redujo a solo tres puntos antes del parón de selecciones de noviembre, lo que promete un regreso cargado de emociones en la lucha por el título. Con el triunfo en Balaídos, el Barcelona reafirmó su intención de seguir presionando al líder y mantener viva la competencia en LaLiga.