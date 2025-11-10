Totonicapán: Barraneché despide a Celso Ajpacajá

Las calles de la aldea Barraneché en Totonicapán, esas mismas que un día el ciclista guatemalteco Celso Ajpacajá utilizó para dar algunos pedalazos que lo llevaron a la élite del ciclismo nacional, fueron recorridas de nuevo por Celso, solo que en esta oportunidad, en un viaje sin retorno, y siendo cargados en hombros por sus seres queridos que esta tarde le dieron cristiana sepultura al deportista chapín que perdió la vida en un accidente de tránsito el pasado sábado.
Lágrimas, corazones destruidos, sueños apagados, su pueblo en caravana, homenajes, muchas rosas blancas y una canción dedicada a Celso Ajpacajá fueron parte del último adiós para el hermano de Alfredo, campeón de la Vuelta Ciclística Internacional a Guatemala en 2018.
Durante el cortejo fúnebre, miles de pobladores de la aldea Barraneché acompañaron los restos mortales de Ajpacajá, quienes fueron inhumados en el cementerio de la localidad. Fue un abrazo de fortaleza para los familiares más cercados de Celso: Sus hermanos, esposa, y demás seres queridos.
Antes de ser inhumado, integrantes de su equipo de ciclismo, acompañaron la serie de homenajes dados al exciclista.
Uno de los momentos más conmovedores fue el momento que sonó una canción dedicada al exciclista de Barraneché, la cual hizo llorar a la mayoría de los presentes, especialmente su hermano Alfredo.
"Las estrellas miran tu luz brillar, tu bicicleta avanza con libertad; tu legado es puro, inmortalidad. Celso Ajpacajá siempre pedalearás, en el cielo azul nunca te detendrás, Celso por siempre te vamos a amar. Las nubes aplauden tu paso fugaz, el tiempo no borra lo que aquí está".
Palabras de despedida
Un integrante del Team Copeba R. L., donde Celso Ajpacajá era entrenador, brindó algunas palabras de despedida para el reconocido exciclista nacional.
"Es muy duro, porque Celso estaba en lo mejor de la vida, y perderlo de esta manera ha sido bastante doloroso, principalmente para la familia, su esposa, hermanos, sus cuñados, sobrinos. Realmente esto ha sido el golpe más fuerte que han recibido", expresó el personero del Team Copeba R.L.
Así fue su final
De acuerdo con los informes, Celso Ajpacajá perdió la vida en un accidente de tránsito mientras se desplazaba en motocicleta en la jurisdicción de Santa Catarina Ixtahuacán, Sololá.
Su partida repentina ha causado profundo dolor en el ámbito deportivo guatemalteco, donde siempre fue reconocido por su entrega y profesionalismo.
Su recuerdo permanecerá como ejemplo de perseverancia y dedicación para todos aquellos que ven en el ciclismo una pasión y un camino de vida.