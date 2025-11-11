 Agenda de Guatemala y Panamá previo al duelo del jueves
Deportes

Agenda de Guatemala y Panamá previo al duelo del jueves

Este miércoles12 de noviembre, habrá mucho movimiento en los campamentos de los guatemaltecos y panameños.

Compartir:
Entrenamiento de la Selección Nacional de Guatemala
Entrenamiento de la Selección Nacional de Guatemala / FOTO: FFG

Para este día se tenía previsto que la delegación de Panamá viniera a territorio nacional donde el próximo jueves enfrentará a Guatemala en el marco de la quinta fecha de la fase final de la eliminatoria mundialista hacia la Copa del Mundo de la FIFA 2026, pero al final, el arribo de los panameños se dará durante el día miércoles, casi 24 horas antes del crucial duelo ante los chapines.

Por su parte, la Selección Nacional de Guatemala que hizo trabajos alternos en el Centro de alto Rendimiento (CAR) de la Federación de Futbol de Guatemala (FFG)y el estadio Manuel Felipe Carrera de El Trébol hará este miércoles 12 de noviembre su cierre en la preparación para este duelo.  

Según se conoce, Panamá arribará la tarde del miércoles a Guatemala y su hotel de concentración será el Tikal Futura Hotel & Convention Center, ubicado en la zona 11 capital.

Óscar “Lelo” Santis envía emotivo mensaje a sus hijos, Óscar y Diego

Mediante un mensaje publicado en Facebook, “Lelo” Santis salió en defensa de Óscar, últimamente criticado fuertemente por la prensa panameña.

Conferencias de prensa

La actividad que marca un día previo a los partidos en Concacaf son las conferencias de prensa de los técnicos, y este miércoles, Luis Fernando Tena por Guatemala y Thomas Christiansen serán los protagonistas.

En relación a los jugadores se desconoce hasta el momento quiénes serán los designados. Hay expectativa en saber si Christiansen saldrá con Adalberto Carrasquilla, últimamente fuertemente criticado tras lesionar al portero del Cruz Azul, el colombiano Kevin Mier.

Las conferencias de prensa tendrán dos escenarios: La Federación de Futbol de Guatemala a las 15:30 horas donde estarán los chapines; y, el Hotel Tikal Futura a las 18:00 horas donde se presentarán los panameños.

Se oficializa última convocatoria de Guatemala en eliminatoria

Conoce a los 26 jugadores que buscan escribir la página más gloriosa en la historia del futbol nacional.

Asimismo, se informó acerca del entrenamiento oficial o también llamado el reconocimiento del estadio. En este caso, Guatemala entrenará oficialmente en el CAR y la prensa tendrá acceso a 15 minutos de la sesión. Los panameños sí harán reconocimiento del estadio Manuel Felipe Carrera de El Trébol.

  • Entreno oficial de Guatemala a las 16:00 horas
  • Reconocimiento del estadio por parte de Panamá a las 21:00 horas.

Guatemaltecos y panameños se juegan prácticamente su vida en la eliminatoria mundialista. El que gane el partido estará a un paso de clasificar al Mundial 2026, si hay empate, Surinam podría ser el gran ganador de la jornada eliminatoria de Concacaf.  

Federación emite recomendaciones para el ingreso al estadio El Trébol

Asimismo, la FFG, detalla desde que horas estarán abiertas al público las puertas del estadio Manuel Felipe Carrera de El Trébol.

En Portada

Congreso aprueba acuerdo para integrar comisión que elegirá candidatos a magistrados del TSEt
Nacionales

Congreso aprueba acuerdo para integrar comisión que elegirá candidatos a magistrados del TSE

03:33 PM, Nov 11
Veteranos militares bloquean perímetro del Congreso y diferentes carreterast
Nacionales

Veteranos militares bloquean perímetro del Congreso y diferentes carreteras

02:45 PM, Nov 11
Federación emite recomendaciones para el ingreso al estadio El Trébolt
Deportes

Federación emite recomendaciones para el ingreso al estadio El Trébol

03:33 PM, Nov 11
Vandalizan y destrozan la tumba de Silvia Pinalt
Farándula

Vandalizan y destrozan la tumba de Silvia Pinal

03:35 PM, Nov 11

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaJuegos Centroamericanos#liganacionalCorrupciónMundial 2026#64VueltaaGuateSeguridadReal MadridEstados Unidos
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Cabello ,Cabello
Moda Y Belleza

¿Qué significa que una persona se toque el pelo mientras habla? Según la psicología

Modo ladrón ,Instagram
Tecnología

Activa el "modo ladrón" en tu teléfono para prevenir robos

fantasías y fetiches ,Instagram
Farándula

¿Qué es un fetiche y qué es una fantasía? Expertos lo revelan

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Cerebro ,Cerebro
Salud

¿Te desvelas seguido? Esto le pasa a tu cerebro si duermes después de media noche

Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

Emisoras  Escúchanos