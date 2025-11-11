Agenda de Guatemala y Panamá previo al duelo del jueves

Para este día se tenía previsto que la delegación de Panamá viniera a territorio nacional donde el próximo jueves enfrentará a Guatemala en el marco de la quinta fecha de la fase final de la eliminatoria mundialista hacia la Copa del Mundo de la FIFA 2026, pero al final, el arribo de los panameños se dará durante el día miércoles, casi 24 horas antes del crucial duelo ante los chapines.
Por su parte, la Selección Nacional de Guatemala que hizo trabajos alternos en el Centro de alto Rendimiento (CAR) de la Federación de Futbol de Guatemala (FFG)y el estadio Manuel Felipe Carrera de El Trébol hará este miércoles 12 de noviembre su cierre en la preparación para este duelo.
Según se conoce, Panamá arribará la tarde del miércoles a Guatemala y su hotel de concentración será el Tikal Futura Hotel & Convention Center, ubicado en la zona 11 capital.
Conferencias de prensa
La actividad que marca un día previo a los partidos en Concacaf son las conferencias de prensa de los técnicos, y este miércoles, Luis Fernando Tena por Guatemala y Thomas Christiansen serán los protagonistas.
En relación a los jugadores se desconoce hasta el momento quiénes serán los designados. Hay expectativa en saber si Christiansen saldrá con Adalberto Carrasquilla, últimamente fuertemente criticado tras lesionar al portero del Cruz Azul, el colombiano Kevin Mier.
Las conferencias de prensa tendrán dos escenarios: La Federación de Futbol de Guatemala a las 15:30 horas donde estarán los chapines; y, el Hotel Tikal Futura a las 18:00 horas donde se presentarán los panameños.
Asimismo, se informó acerca del entrenamiento oficial o también llamado el reconocimiento del estadio. En este caso, Guatemala entrenará oficialmente en el CAR y la prensa tendrá acceso a 15 minutos de la sesión. Los panameños sí harán reconocimiento del estadio Manuel Felipe Carrera de El Trébol.
- Entreno oficial de Guatemala a las 16:00 horas
- Reconocimiento del estadio por parte de Panamá a las 21:00 horas.
Guatemaltecos y panameños se juegan prácticamente su vida en la eliminatoria mundialista. El que gane el partido estará a un paso de clasificar al Mundial 2026, si hay empate, Surinam podría ser el gran ganador de la jornada eliminatoria de Concacaf.