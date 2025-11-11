 Lionel Messi recuerda su salida del Barcelona
Deportes

"No me fui como me lo imaginaba", Messi recuerda su salida del Barcelona

En una reciente entrevista, Messi confesó que "no tuvo la salida que soñaba" y admitió que aún extraña Barcelona, una ciudad y un club que siguen marcando su vida.

Lionel Messi el día en que se despidió del Barcelona
Lionel Messi el día en que se despidió del Barcelona / FOTO: EFE

Lionel Messi ha encendido de nuevo la nostalgia azulgrana con declaraciones recientes al diario Sport. En una entrevista concedida desde Miami hace dos semanas, el exdelantero del Barcelona dejó claro que él y su familia llevan consigo el anhelo de regresar: "Extrañamos mucho Barcelona. Los nenes continuamente, y mi mujer, hablamos cosas de Barcelona, la idea de volver a vivir ahí. Tenemos nuestra casa, todo, así que es lo que deseamos".

Su breve visita a Barcelona este domingo, en la que sorprendió con un recorrido por el renovado Spotify Camp Nou, reafirma ese vínculo emocional. Desde la distancia, Messi confesó que hoy valora de forma distinta los recuerdos vividos: "La verdad que extraño mucho todos esos momentos. Quizás lo disfruto más ahora que cuando pasaban las cosas; se viven mucho más". 

Messi pisa de nuevo el césped del Spotify Camp Nou - instagram @leomessi

¿Volverá Messi al Barcelona?

Al repasar su paso por el Barça, el argentino escogió recuerdos concretos que marcan su carrera: "con el primer sextete con Guardiola, que fue extraordinario, y la última Champions con Luis Enrique". Esos logros, explicó, no solo representan hitos deportivos, sino capítulos emotivos que explican por qué su vínculo con el club trasciende lo puramente profesional. Los títulos son banderas, pero también relatos personales que conforman la memoria colectiva del jugador y la afición.

Sin embargo, Messi no ocultó la herida que dejó su salida en 2021, un adiós que describe como abrupto y doloroso por las circunstancias: "A mí me había quedado una sensación rara después de haberme ido, por cómo se dio todo, por cómo terminé jugando mis últimos años sin gente, por la pandemia. Después de toda la vida que había estado ahí, no me fui como me lo imaginaba, como soñaba. Pero bueno, yo creo que el cariño de la gente siempre va a estar, por todo lo que hemos pasado". 

Pese a las sombras de aquella despedida, Messi enfatiza lo positivo que le dejó la ciudad: "formar parte de este club, de haber llegado de chiquito y haber crecido y hecho toda la vida en Barcelona". A ello añade un agradecimiento íntimo: "Estoy agradecido a Dios por haberme llevado a ese lugar cuando era un niño y también, con el nacimiento de mis hijos en la ciudad y con todo el club y la ciudad en general, porque me fui de chiquito, crecí y pasé toda mi vida ahí"

Sobre su presente y futuro deportivo, Messi aclaró que todavía no contempla el retiro y que seguirá mientras disfrute y pueda aportar: "En el momento que yo vea que físicamente no estoy, que me cuesta dentro de la cancha o no lo disfruto, será el momento de dar el fin, pero hoy por hoy lo disfruto, me siento bien y en eso estamos". Además, pensando en la selección y el próximo Mundial, subrayó su responsabilidad con el grupo: "No quiero ser, entre comillas, una carga. Me quiero sentir bien físicamente, estar seguro de que puedo ayudar y aportar cosas al grupo". 

