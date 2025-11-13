Esto se acordó en reunión urgente previo al Guatemala-Panamá

Luego de darse a conocer al filo del mediodía de que el partido entre Guatemala y Panamá podría correr algún peligro de suspensión por faltas de garantía a la seguridad de los visitantes, hubo una reunión urgente en la cual participaron personeros de Concacaf, FIFA y de las Federaciones de Futbol de Guatemala y Panamá para llegar a un acuerdo relacionado al tema de la seguridad.
El tema principal fue la molestia y preocupación de los panameños, quienes se han sentido inseguros desde su arribo al país, allá en el Aeropuerto Internacional La Aurora, donde hubo un recibimiento hostil hacia la delegación visitante.
En ese sentido, pidieron más y mejor protección en el momento de desplazamiento del hotel de concentración, ubicado en zona 11 capital, hacia el estadio Manuel Felipe Carrera de El Trébol.
Para Guatemala y sus dirigentes deportivos, ellos llevan bien encaminado el dispositivo de seguridad en el estadio El Trébol. Pero pese a ellos, se decidió que se incrementará el tema de seguridad a última hora.
En ese sentido, en la reunión también se estableció que habrá apoyo de la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia (SAAS) y del Ejército de Guatemala.
Asimismo, se incrementó hasta casi los mil efectivos policiales que custodiarán el bus de Panamá, el ingreso al estadio Manuel Felipe Carrera de El Trébol y sus alrededores.
Condición que pone en peligro el desarrollo del juego
Dentro de la reunión Panamá expresó su temor a que sus jugadores o su autobús fuesen agredidos, ante ello, Guatemala a través de la Federación, que es la que organiza el duelo, garantizó que brindará la mayor seguridad a su delegación.
Se acordó que si el autobús o los jugadores son agredidos físicamente, es decir, son blando de lanzamiento de objetos, sí estaría la posibilidad de que el partido pueda suspenderse por faltas de garantía a la seguridad.