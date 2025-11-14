Fecha 20 del Apertura 2025 se juega este fin de semana

Este fin de semana se desarrollarán cinco de seis partidos correspondientes a la fecha 20 de la Liga Nacional en su Torneo Apertura 2025. Esta antepenúltima fecha se hace en medio del ambiente de Selección Nacional de Guatemala, que el próximo martes 18 de noviembre cierra su participación en la fase final de la eliminatoria mundialista de Concacaf en el estadio Manuel Felipe Carrera de El Trébol.
Para este sábado 15 de noviembre se jugarán solo dos partidos: A las 15:00 horas el Cobán Imperial recibiendo a Deportivo Malacateco con transmisión de las voces de El Mejor Equipo de Emisoras Unidas de Guatemala y a las 20:00 horas el Deportivo Marquense recibirá al sublíder Deportivo Mixco.
En el estadio José Ángel Rossi, los cobaneros buscan sumar de a tres para mantenerse dentro de los puestos de liguilla; Malacateco no peligra salir de ella. Por su parte, en el estadio Marquesa de la Ensenada, los mixqueños querrán el liderato de la competición, aprovechando el descanso de Municipal.
Apertura 2025, partidos dominicales
La jornada comienza a las 11:00 horas con el enfrentamiento entre Aurora y Xelajú M. C. en el estadio Guillermo Slowing de Amatitlán. Posteriormente se jugará a las 15:00 horas en el estadio Winston Pineda Gudiel el Achuapa-Mictlán y se cierra la fecha 20 con el Antigua-Comunicaciones a las 18:00 horas en el estadio Pensativo de la Antigua Guatemala.
Los aurinegros independientemente al resultado, seguirán en el cuarto lugar, pero un triunfo, les asegurará quedar en el top 4 de la tabla de posiciones y cerrar en casa su llave de cuartos de final; y los "Chivos" deben sumar puntos porque al estar en el séptimo lugar corren peligro de salir de los puestos de liguilla esta fecha.
Antigua querrá ganarle a Comunicaciones para quedar igualados en puntos con Municipal, hoy líder del campeonato, y buscar en las dos últimas fechas esa posibilidad de ganar la fase regular. Al descansar Guastatoya, los "Albos" no tienen peligro de quedar últimos de la tabla en esta jornada.
El único duelo que no se jugará será el Municipal-Deportivo Guastatoya debido a que el estadio Manuel Felipe Carrera de El Trébol está siendo usado por Selección Nacional; el partido será el 26 de noviembre a las 19:30 horas.
Municipal, Mixco, Antigua y Aurora son los primeros cuatro clasificados a cuartos de final, y en esta penúltima fecha no habrá clasificados a cuartos de final, pero un triunfo de los "Toros" de Malacateco lo dejará a las puertas de la misma.