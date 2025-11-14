Guatemala-Surinam, el último capítulo eliminatorio

Luego de su dura derrota ante Panamá (2-3), la Selección Nacional de Guatemala deberá enfocarse en su último juego: Ante Surinam el martes 18 de noviembre a las 19:00 horas. Donde será juez en la disputa del boleto mundialista que pelean panameños y surinameses, ambos igualados en 9 puntos.
Tras cinco fechas disputadas en esta fase final de la eliminatoria mundialista Concacaf rumbo al Mundial 2026, Surinam y Panamá llegan igualados en puntos en el grupo A, con 9 unidades, pero la diferencia de gol, la que podría dar el boleto mundialista está a favor de los surinameses +5 en contra de los +2 de los panameños.
Guatemala está en medio de esa batalla que liberan ambas selecciones, pero el objetivo principal de los chapines es despedirse con victoria y no cerrar como lo hizo El Salvador: Tres derrotas en casa.
La Selección Nacional querrá cerrar como tercera de grupo, aunque existe la posibilidad matemática de ser último: Victoria de El Salvador sobre Panamá y derrota de Guatemala ante Surinam.
El boleto mundialista
Entre Surinam y Panamá está el boleto mundialista y posiblemente un boleto a repechaje.
Ambas selecciones están llamadas a un triunfo y esperar la diferencia de gol, en ese sentido, una de las combinaciones que dará a Surinam el boleto mundialista es ganar o empatar y esperar derrota de los panameños en casa ante El Salvador.
Panamá tiene también es mundialista si empata o gana, y que Surinam pierda ante Guatemala.
Si ambas selecciones ganan o pierdes sus partidos, la diferencia de gol hará el balance final, y si se registran empates en el cierre de actividades en el grupo A, el equipo mundialista será Surinam.
Partidos del martes 18 de noviembre, 19:00 horas GT
- Panamá-El Salvador en el estadio Rommel Fernández
- Guatemala-Surinam en el estadio Manuel Felipe Carrera de El Trébol.