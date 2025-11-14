 Guatemala-Surinam, el último capítulo eliminatorio
Deportes

Guatemala-Surinam, el último capítulo eliminatorio

La "Bicolor" se despide el martes ante su público de este camino eliminatorio, el cual concluyó sin el sueño mundialista.

Rudy Muñoz anotó ante Panamá en eliminatoria mundialista
Rudy Muñoz anotó ante Panamá en eliminatoria mundialista / FOTO: Alex Meoño

Luego de su dura derrota ante Panamá (2-3), la Selección Nacional de Guatemala deberá enfocarse en su último juego: Ante Surinam el martes 18 de noviembre a las 19:00 horas. Donde será juez en la disputa del boleto mundialista que pelean panameños y surinameses, ambos igualados en 9 puntos.

Tras cinco fechas disputadas en esta fase final de la eliminatoria mundialista Concacaf rumbo al Mundial 2026, Surinam y Panamá llegan igualados en puntos en el grupo A, con 9 unidades, pero la diferencia de gol, la que podría dar el boleto mundialista está a favor de los surinameses +5 en contra de los +2 de los panameños.

Guatemala está en medio de esa batalla que liberan ambas selecciones, pero el objetivo principal de los chapines es despedirse con victoria y no cerrar como lo hizo El Salvador: Tres derrotas en casa.  

La Selección Nacional querrá cerrar como tercera de grupo, aunque existe la posibilidad matemática de ser último: Victoria de El Salvador sobre Panamá y derrota de Guatemala ante Surinam.

Surinam derrota a El Salvador y se acerca al Mundial 2026

Con este resultado, Guatemala queda obligada a ganar; si pierde, se termina el sueño mundialista esta noche.

El boleto mundialista

Entre Surinam y Panamá está el boleto mundialista y posiblemente un boleto a repechaje.

Ambas selecciones están llamadas a un triunfo y esperar la diferencia de gol, en ese sentido, una de las combinaciones que dará a Surinam el boleto mundialista es ganar o empatar y esperar derrota de los panameños en casa ante El Salvador.

Panamá tiene también es mundialista si empata o gana, y que Surinam pierda ante Guatemala.

Si ambas selecciones ganan o pierdes sus partidos, la diferencia de gol hará el balance final, y si se registran empates en el cierre de actividades en el grupo A, el equipo mundialista será Surinam.

Carlos Ruiz envía consejo para seleccionados tras perder clasificación mundialista

El experimentado goleador de Selección Nacional se pronunció en sus redes tras la derrota de Guatemala ante Panamá.

Partidos del martes 18 de noviembre, 19:00 horas GT

  • Panamá-El Salvador en el estadio Rommel Fernández
  • Guatemala-Surinam en el estadio Manuel Felipe Carrera de El Trébol.
Panamá fulmina el sueño mundialista de Guatemala

Guatemala dejó escapar su sueño más grande. La derrota ante Panamá confirmó que, aun con el camino más accesible de la historia, la Azul y Blanco no pudo dar el paso que anhela el país.

  • element_2

