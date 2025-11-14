 Nicaragua sorprende a Honduras en camino al Mundial 2026
Deportes

Nicaragua sorprende a Honduras; Costa Rica complica su camino al Mundial 2026

En el cierre de grupo C, Costa Rica recibe a Honduras, donde posiblemente salga el equipo mundialista; Haití es anfitrión de Nicaragua.

Honduras perdió la posibilidad de clasificar anoche al Mundial 2026
Honduras perdió la posibilidad de clasificar anoche al Mundial 2026 / FOTO: Concacaf

La eliminada selección de Nicaragua sorprendió este jueves a la de Honduras al lograr un triunfo por 2-0, con lo que le impidió clasificarse anticipadamente al Mundial de 2026 en un partido jugado en Managua por la penúltima fecha de las eliminatorias de la Concacaf.

Honduras tampoco aprovechó la derrota de Costa Rica ante Haití por 0-1 en el otro partido del grupo C jugado este jueves.

Pese a la derrota, la selección hondureña sigue como líder, con 8 puntos, aunque ahora con los mismos puntos de Haití.

La victoria frente a Nicaragua les hubiera dado el boleto mundialista a los hondureños.

Dura derrota para Costa Rica

Con un solitario gol de Frantzy Pierrot, la selección de Haití dio un gran paso hacia el Mundial de 2026 al vencer por 1-0 a una desdibujada Costa Rica que con ese resultado quedó al borde de la eliminación.

Con esta victoria y solo una jornada por jugar, Haití tomó el liderato del grupo C de la eliminatoria de la Concacaf, con 8 puntos, los mismos que tiene Honduras tras caer este jueves 2-0 en su visita a Nicaragua, que suma 4 enteros.

Costa Rica totaliza 6 puntos.

Solo el primer lugar del grupo se clasificará al Mundial y todo se definirá el próximo martes en la última jornada cuando Haití reciba a Nicaragua y Costa Rica a Honduras.

El gol de Pierrot fue suficiente para que Haití se impusiera a una Costa Rica que al mando del entrenador mexicano Miguel Herrera ha mostrado muy poco fútbol en la eliminatoria, un patrón que se repitió este jueves y obligó a los ticos a buscar el gol con balones aéreos en los últimos minutos.

Haití, con transiciones rápidas y posesión de la pelota fue mejor en la primera parte que un conjunto costarricense de poca claridad en el medio campo, escasa tenencia y que lució lento en la cancha artificial del estadio Ergilio Hato, de Curazao, donde los haitianos ejercen como locales.

*Información EFE.

Arévalo destaca la importancia de la reducción de aranceles en el comercio con EE. UU.
Nacionales

Arévalo destaca la importancia de la reducción de aranceles en el comercio con EE. UU.

08:10 AM, Nov 14

08:10 AM, Nov 14
Luis Fernando Tena: El resultado no fue justo
Deportes

Luis Fernando Tena: "El resultado no fue justo"

08:54 AM, Nov 14

08:54 AM, Nov 14
Capturan a Lico Valdez, presunto narcotraficante requerido por EE. UU.
Nacionales

Capturan a "Lico Valdez", presunto narcotraficante requerido por EE. UU.

08:36 AM, Nov 14

08:36 AM, Nov 14
¿Quiénes fueron los capturados en las afueras del estadio El Trébol?
Nacionales

¿Quiénes fueron los capturados en las afueras del estadio El Trébol?

08:05 AM, Nov 14

08:05 AM, Nov 14

