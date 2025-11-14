Nicaragua sorprende a Honduras en camino al Mundial 2026

La eliminada selección de Nicaragua sorprendió este jueves a la de Honduras al lograr un triunfo por 2-0, con lo que le impidió clasificarse anticipadamente al Mundial de 2026 en un partido jugado en Managua por la penúltima fecha de las eliminatorias de la Concacaf.
Honduras tampoco aprovechó la derrota de Costa Rica ante Haití por 0-1 en el otro partido del grupo C jugado este jueves.
Pese a la derrota, la selección hondureña sigue como líder, con 8 puntos, aunque ahora con los mismos puntos de Haití.
La victoria frente a Nicaragua les hubiera dado el boleto mundialista a los hondureños.
Dura derrota para Costa Rica
Con un solitario gol de Frantzy Pierrot, la selección de Haití dio un gran paso hacia el Mundial de 2026 al vencer por 1-0 a una desdibujada Costa Rica que con ese resultado quedó al borde de la eliminación.
Con esta victoria y solo una jornada por jugar, Haití tomó el liderato del grupo C de la eliminatoria de la Concacaf, con 8 puntos, los mismos que tiene Honduras tras caer este jueves 2-0 en su visita a Nicaragua, que suma 4 enteros.
Costa Rica totaliza 6 puntos.
Solo el primer lugar del grupo se clasificará al Mundial y todo se definirá el próximo martes en la última jornada cuando Haití reciba a Nicaragua y Costa Rica a Honduras.
El gol de Pierrot fue suficiente para que Haití se impusiera a una Costa Rica que al mando del entrenador mexicano Miguel Herrera ha mostrado muy poco fútbol en la eliminatoria, un patrón que se repitió este jueves y obligó a los ticos a buscar el gol con balones aéreos en los últimos minutos.
Haití, con transiciones rápidas y posesión de la pelota fue mejor en la primera parte que un conjunto costarricense de poca claridad en el medio campo, escasa tenencia y que lució lento en la cancha artificial del estadio Ergilio Hato, de Curazao, donde los haitianos ejercen como locales.
*Información EFE.