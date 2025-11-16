 Honduras hace historia en el debut de la NFL en España
Deportes

Honduras hace historia en el debut de la NFL en España

La Banda de Marcha Honduras 504 acompañó a Bizarrap y Daddy Yankee en el show musical del medio tiempo en el Bernabéu

Compartir:
La banda Hondura 504 fue parte del show musical del entretiempo y acompañó a Bizarrap y Daddy Yankee
La banda Hondura 504 fue parte del show musical del entretiempo y acompañó a Bizarrap y Daddy Yankee / FOTO: EFE

El debut de la National Football League (NFL) en España, que dejó una victoria de 16-13 de los Miami Dolphins sobre Washington Commanders en el estadio Santiago Bernabéu (Madrid), Honduras tuvo una participación histórica con la banda de marcha Honduras 504, la cual acompañó al productor discográfico y compositor argentino, Bizzarrap (Gonzalo Julián Conde) y al cantante puertorriqueño Daddy  Yankke en el show musical del entretiempo. 

"Histórico para Honduras. La banda hondureña "Honduras 504" acompañó a Daddy Yankee y a Bizarrap en el show musical del medio tiempo en el Bernabéu", citó el periodista hondureño Oscar Funes, quien agregó: "El azul turquesa y el blanco, en el histórico partido de NFL en Madrid. Puerto Rico, Argentina y Honduras en tarima".

Foto embed
Bizarrap y Daddy Yankee, durante el partido de liga regular de la Liga de Futbol Americano (NFL) - EFE

Sucede que el show del medio tiempo en España estuvo a cargo de la reciente lanzada sesión BZRP Music Sessions #0/66 que protagonizó Daddy Yankke y Bizarrap, y la cual ha tenido un buen recibimiento por parte de los seguidores de ambos personajes.

Pero el plus de la presentación de este domingo fue la banca de marcha Honduras 504, una agrupación musical compuesta principalmente por hondureños radicados en Madrid, España. Se especializa en interpretaciones enérgicas con instrumentos de viento y percusión, fusionando ritmos tradicionales hondureños con estilos de banda de marcha internacional. El nombre "504" hace referencia al código telefónico internacional de Honduras (+504), simbolizando orgullo patrio y conexión con sus raíces catrachas.

Honduras 504 surgió como un proyecto comunitario para unir a la diáspora hondureña en España, inspirado en tradiciones musicales de bandas juveniles de Honduras como la Banda Juvenil 504 de Tegucigalpa (fundada en 2016 como una iniciativa sin fines de lucro para formar jóvenes en valores morales y disciplina a través de la música).

Promueve la cultura hondureña mediante desfiles, conciertos y eventos folclóricos. Incluye bailarines y percusionistas que interpretan temas como "Sopa de caracol", "Bella es mi tierra" y el "Corrido de Honduras".

Triunfo de los Miami Dolphins

Los Miami Dolphins derrotaron este domingo a los Washington Commanders (16-13) en el madrileño estadio Santiago Bernabéu, en el primer partido de toda la historia de la NFL, la liga profesional de fútbol americano, disputado en España; que se decidió en la prórroga.

Un 'field goal' (gol de campo) de Riley Patterson dio la victoria, en la prolongación, al equipo de Miami, después de que el tiempo reglamentario acabase con empate a 13.

Después de once partidos disputados esta temporada, el balance de los Dolphins es de cuatro victorias y siete derrotas; mientras que los Commanders cuentan tres partidos ganados y ocho perdidos.

Estadio Santiago Bernabéu se vistió de gala para recibir la NFL

Los Dolphins vencieron 16-13 en la prórroga en el debut de la NFL en España; el comisionado Roger Goodell destacó la grandeza del Bernabéu y garantizó que la NFL “volverá seguro”.

En Portada

Concluyen requisa en cárcel de Cantel sin identificar fugast
Nacionales

Concluyen requisa en cárcel de Cantel sin identificar fugas

11:36 AM, Nov 16
Fotos: Celebran el Día del Barrilete en el Parque Erick Barrondot
Nacionales

Fotos: Celebran el Día del Barrilete en el Parque Erick Barrondo

12:00 PM, Nov 16
Portugal sella su pase al Mundial 2026t
Deportes

Portugal sella su pase al Mundial 2026

09:57 AM, Nov 16
¿Qué le pasó a su cabello? Miss Guatemala sorprende con radical cambio de look en el Miss Universot
Farándula

¿Qué le pasó a su cabello? Miss Guatemala sorprende con radical cambio de look en el Miss Universo

09:49 AM, Nov 16

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaJuegos Centroamericanos#liganacionalSeguridadCorrupciónEstados Unidos#64VueltaaGuateMinisterio PúblicoEE.UU.
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Cabello ,Cabello
Moda Y Belleza

¿Qué significa que una persona se toque el pelo mientras habla? Según la psicología

Modo ladrón ,Instagram
Tecnología

Activa el "modo ladrón" en tu teléfono para prevenir robos

fantasías y fetiches ,Instagram
Farándula

¿Qué es un fetiche y qué es una fantasía? Expertos lo revelan

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Cerebro ,Cerebro
Salud

¿Te desvelas seguido? Esto le pasa a tu cerebro si duermes después de media noche

Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

Emisoras  Escúchanos