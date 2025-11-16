Honduras hace historia en el debut de la NFL en España

El debut de la National Football League (NFL) en España, que dejó una victoria de 16-13 de los Miami Dolphins sobre Washington Commanders en el estadio Santiago Bernabéu (Madrid), Honduras tuvo una participación histórica con la banda de marcha Honduras 504, la cual acompañó al productor discográfico y compositor argentino, Bizzarrap (Gonzalo Julián Conde) y al cantante puertorriqueño Daddy Yankke en el show musical del entretiempo.
"Histórico para Honduras. La banda hondureña "Honduras 504" acompañó a Daddy Yankee y a Bizarrap en el show musical del medio tiempo en el Bernabéu", citó el periodista hondureño Oscar Funes, quien agregó: "El azul turquesa y el blanco, en el histórico partido de NFL en Madrid. Puerto Rico, Argentina y Honduras en tarima".
Sucede que el show del medio tiempo en España estuvo a cargo de la reciente lanzada sesión BZRP Music Sessions #0/66 que protagonizó Daddy Yankke y Bizarrap, y la cual ha tenido un buen recibimiento por parte de los seguidores de ambos personajes.
Pero el plus de la presentación de este domingo fue la banca de marcha Honduras 504, una agrupación musical compuesta principalmente por hondureños radicados en Madrid, España. Se especializa en interpretaciones enérgicas con instrumentos de viento y percusión, fusionando ritmos tradicionales hondureños con estilos de banda de marcha internacional. El nombre "504" hace referencia al código telefónico internacional de Honduras (+504), simbolizando orgullo patrio y conexión con sus raíces catrachas.
Honduras 504 surgió como un proyecto comunitario para unir a la diáspora hondureña en España, inspirado en tradiciones musicales de bandas juveniles de Honduras como la Banda Juvenil 504 de Tegucigalpa (fundada en 2016 como una iniciativa sin fines de lucro para formar jóvenes en valores morales y disciplina a través de la música).
Promueve la cultura hondureña mediante desfiles, conciertos y eventos folclóricos. Incluye bailarines y percusionistas que interpretan temas como "Sopa de caracol", "Bella es mi tierra" y el "Corrido de Honduras".
Triunfo de los Miami Dolphins
Los Miami Dolphins derrotaron este domingo a los Washington Commanders (16-13) en el madrileño estadio Santiago Bernabéu, en el primer partido de toda la historia de la NFL, la liga profesional de fútbol americano, disputado en España; que se decidió en la prórroga.
Un 'field goal' (gol de campo) de Riley Patterson dio la victoria, en la prolongación, al equipo de Miami, después de que el tiempo reglamentario acabase con empate a 13.
Después de once partidos disputados esta temporada, el balance de los Dolphins es de cuatro victorias y siete derrotas; mientras que los Commanders cuentan tres partidos ganados y ocho perdidos.