 Robinho cambia de prisión en el estado de São Paulo
Deportes

El exfutbolista Robinho cambia de prisión en el estado de São Paulo

La transferencia se realizó a pedido de sus abogados, luego de que el exfutbolista expresara incomodidad por la exposición mediática generada alrededor del presidio de Tremembé.

Robinho, en prisión - EFE
Robinho, en prisión / FOTO: Agencia EFE

El exfutbolista brasileño Robson de Souza, mejor conocido como Robinho, vuelve a estar en el centro de la atención mediática tras su reciente traslado desde la Penitenciaría II de Tremembé, también llamada "la cárcel de los famosos", hacia una prisión en Limeira, en el estado de São Paulo. Según informes judiciales, el movimiento se realizó a solicitud de sus abogados, quienes habrían atendido un pedido expreso del propio Robinho para alejarse del intenso foco público que se ha generado en Tremembé. La Secretaría de Administración Penitenciaria de São Paulo no detalló oficialmente las razones, pero los medios locales apuntan a que la repercusión de una serie de televisión sobre el presidio jugó un papel importante.

Este cambio de cárcel se produce en un contexto delicado para Robinho: desde marzo de 2024 cumple una condena de nueve años por una violación grupal ocurrida en Milán en 2013, cuando el atacante jugaba para el AC Milan. La sentencia, emitida en Italia, fue homologada en Brasil tras la negativa de extradición —por ser ciudadano brasileño—, lo que le permitió cumplir su pena en el país. 

La vida de Robinho

Dentro de la prisión, Robinho ha mantenido un perfil sorprendentemente discreto. Ha completado un curso de electrónica básica de 600 horas, por el cual aprendió a reparar televisores y radios, y trabaja en esas labores para hacer valer los beneficios según la ley penitenciaria brasileña. Además, participa en un club de lectura e incluso se integró en un equipo de fútbol entre los internos.

En las últimas semanas, Robinho rompió el silencio desde la prisión a través de un video difundido por el Consejo Comunitario de Taubaté. En él, negó rotundamente recibir trato diferenciador por su fama, aseguró que su dieta, horario de sueño y rutina son iguales a los del resto de reclusos, y desmintió rumores sobre liderazgos o problemas psicológicos. Por último, su defensa ha presentado recursos para reducir su condena alegando diferencias entre la legislación italiana y la brasileña, aunque ya ha recibido varios reveses judiciales recientes.

Foto embed
Tribunal niega reducción de condena a Robinho - CBF

