El PSG demanda a Mbappé y el jugador contrademanda al club

El conflicto judicial entre Kylian Mbappé y el Paris Saint-Germain ha alcanzado un punto decisivo, convirtiéndose en uno de los enfrentamientos legales más llamativos del fútbol europeo. El PSG presentó una solicitud formal para que su antiguo delantero pague una indemnización de 180 millones de euros, alegando una "pérdida de oportunidad" derivada de la negativa del jugador, en julio de 2023, a aceptar un traspaso millonario que el club había negociado con otro equipo. Según la directiva parisina, Mbappé incumplió un compromiso tácito al asegurar que no dejaría al club en condición de agente libre, lo que finalmente ocurrió cuando firmó con el Real Madrid al finalizar su contrato.
La defensa de Mbappé, encabezada por la abogada Delphine Verheyden, sostiene una versión completamente distinta. Durante su intervención ante el tribunal laboral de París, Verheyden denunció que el futbolista fue sometido a una fuerte presión psicológica y mediática debido a su negativa a renovar contrato hasta 2025. Recordó que Mbappé fue apartado del primer equipo durante varias semanas en el verano de 2023, una medida que la defensa interpreta como una forma de coerción. Además, cuestionó la validez del supuesto acuerdo de renovación, afirmando que nunca fue homologado oficialmente y que, por tanto, carece de efecto legal. Según Mbappé, el club actuó con la convicción de que todo puede resolverse con dinero, sin tomar en cuenta los derechos laborales del jugador.
La novela entre Mbappé y PSG no termina
El delantero francés no solo rechaza las acusaciones del PSG, sino que ha presentado una contrademanda de gran magnitud. Su equipo legal reclama aproximadamente 260 millones de euros, desglosados en conceptos como despido sin causa, prima de firma no abonada, trabajo disimulado, acoso moral, indemnizaciones por la requalificación de contratos, salarios pendientes y daños por incumplimiento de la obligación de seguridad. Entre todos los rubros, la defensa argumenta que Mbappé fue víctima de una serie de irregularidades contractuales y laborales que se agravaron en sus últimos meses en París, especialmente entre abril y junio de 2024, periodo en el que asegura que dejó de recibir pagos correspondientes.
Este cruce de demandas revela un deterioro profundo en la relación entre jugador y club, marcado por disputas económicas, presiones internas y acusaciones de acoso que han desembocado en una batalla legal sin precedentes. Más allá de las cifras infladas que han captado la atención mediática, el caso podría sentar un precedente significativo en la interpretación de los contratos y los derechos laborales dentro del fútbol profesional. Mientras tanto, ambos bandos se preparan para un proceso que promete prolongarse y cuyo desenlace podría redefinir la forma en que los grandes clubes gestionan sus vínculos con los jugadores estrella.