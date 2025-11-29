 Previa jornada 22 Apertura 2025 - Liga Guate Banrural
Deportes

Así se disputará la última jornada del Apertura 2025

Una jornada decisiva definirá al líder del Apertura 2025 y a los últimos clasificados a liguilla, serán seis partidos en simultáneo que prometen muchas emociones.

Partido entre Marquense y Municipal - EU San Marcos
Partido entre Marquense y Municipal / FOTO: EU San Marcos

La última jornada de la fase de clasificación del Torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional de Guatemala promete ser uno de los capítulos más vibrantes del certamen. Este domingo 30 de noviembre, a las 15:00 horas, los seis partidos se disputarán de forma simultánea en distintos estadios del país, garantizando una tarde cargada de emociones, tensión y mucha expectativa. Todo está servido para que la fecha 22 defina no solo al líder general, sino también a los equipos que completarán el cuadro de clasificados a la liguilla.

El principal atractivo de la jornada será la disputa por el primer lugar de la tabla. Municipal llega con ventaja mínima de un punto sobre Deportivo Mixco, lo que obliga a ambos a salir por la victoria en sus respectivos duelos. Los escarlatas visitarán a Marquense en un duelo siempre exigente en San Marcos, mientras que Mixco, que vive un torneo histórico, se enfrentará a Aurora en el estadio militar. Cualquier tropiezo podría cambiar el destino del liderato, un premio clave para encarar la fase final con mayor tranquilidad.

Última jornada del Apertura 2025

La pelea por los últimos tres boletos a la liguilla también acapara la atención. Hasta el momento, cinco equipos ya tienen su clasificación asegurada: Municipal, Mixco, Antigua GFC, Aurora y Malacateco. Sin embargo, otros seis conjuntos mantienen vivas sus aspiraciones para ocupar las plazas restantes, lo que anticipa partidos intensos desde el primer minuto. Cada punto será determinante y cualquier error podría significar el adiós prematuro a la lucha por el título. En contraste, Comunicaciones afrontará la fecha final sin opciones matemáticas, tras un torneo irregular que los dejó fuera antes de tiempo.

Los emparejamientos de esta última jornada reflejan el dramatismo de un cierre apasionante: Marquense recibirá a Municipal; Achuapa enfrentará a Guastatoya; Comunicaciones buscará cerrar con dignidad ante Xelajú MC; Antigua GFC medirá fuerzas con Malacateco; Aurora se jugará el orgullo ante el inspirado Mixco; y Cobán Imperial hará lo propio frente a Mictlán. Con tantos frentes abiertos y el futuro de varios clubes en juego, el desenlace del Apertura 2025 promete ser inolvidable para la afición del fútbol guatemalteco.

Última jornada del Apertura 2025 - Emisoras Unidas

