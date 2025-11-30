¡Kevin Moscoso, portero menos vencido del Apertura 2025!

Kevin Moscoso se consagró como el portero menos vencido del Apertura 2025 tras el cierre de la fase regular, una jornada decisiva que dejó definidos a los últimos clasificados, al líder del torneo y a los ganadores de las distinciones individuales. Entre ellas destacaron el título de máximo goleador, obtenido por el argentino Nicolás Martínez, y el reconocimiento al guardameta más seguro del certamen, que quedó en manos del arquero de Mixco. Ambos jugadores fueron piezas fundamentales en la destacada campaña del cuadro chicharronero.
Para asegurar su liderato en la tabla de porteros, Moscoso no vio minutos en el duelo de este domingo entre Aurora y Mixco disputado en el Estadio Guillermo Slowing. Fabricio Benítez, técnico de Mixco, optó por resguardar su marca, luego de que el guardameta disputara 21 de los 22 encuentros del torneo y recibiera únicamente 19 goles. Con un promedio de 0.90 anotaciones permitidas por partido, el experimentado arquero superó a su principal competidor, John Faust, de Mictlán, consolidándose como el guardavallas más sólido del campeonato.
Kevin Moscoso, el potero más sobresaliente del torneo
La fiesta mixqueña no terminó ahí. Además del logro de Moscoso, el club celebró el título de máximo artillero conseguido por Nicolás Martínez, quien cerró el Apertura 2025 con 16 goles, una cifra notable que lo colocó muy por encima de sus perseguidores más cercanos, Juan Francisco Apaolaza y José Carlos Martínez. El aporte ofensivo del argentino, sumado al orden defensivo del equipo, ha sido clave para mantener a Mixco entre los protagonistas del torneo.
Con varias jornadas de anticipación, Mixco había asegurado su presencia en los cuartos de final, y ahora aguarda únicamente la confirmación de las fechas y horarios de su serie. El conjunto chicharronero llega a la fase final con un desempeño sólido, distinciones individuales importantes y la ilusión intacta de conquistar su primer título en la Liga Nacional, un sueño que cada vez parece más cercano.