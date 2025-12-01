 FIFA revelará calendario completo de la Copa del Mundo 2026
Deportes

Conoce cuándo y dónde se publicará el calendario del Mundial 2026

El calendario con las sedes y horarios del Mundial 2026 se revelará este fin de semana.

FIFA prepara presentación del calendario del Mundial 2026.
FIFA prepara presentación del calendario del Mundial 2026. / FOTO: FIFA.

La FIFA confirmó que el 6 de diciembre de 2025 dará a conocer el calendario completo de la Copa del Mundo 2026, un anuncio muy esperado por aficionados, medios y las propias selecciones. La presentación incluirá fechas, horarios y estadios de los 104 partidos que se disputarán en Estados Unidos, México y Canadá, marcando un hito en la historia del fútbol masculino por ser el primer torneo con 48 equipos.

La transmisión global iniciará a las 12:00 horas de Guatemala y se realizará desde Washington D.C., casi 24 horas después del sorteo final que definirá los 12 grupos de cuatro equipos cada uno. Este nuevo formato representa un cambio significativo respecto a ediciones anteriores y genera gran expectativa sobre cómo se desarrollará la fase de grupos y el camino hacia la final.

Según explicó la FIFA, el presidente Gianni Infantino encabezará la presentación, acompañado de leyendas del fútbol y delegaciones de los 42 equipos ya clasificados, además de aquellos que aún buscan asegurar su boleto. Durante el evento se ofrecerán análisis de los enfrentamientos más relevantes y se destacarán historias sobre las ciudades sede, brindando contexto sobre la logística y la preparación de cada ciudad anfitriona.

¿Dónde ver el sorteo del Mundial en streaming?

Cómo ver en vivo el sorteo del Mundial 2026 desde Guatemala por streaming.

Dónde seguir la presentación del calendario

La transmisión será accesible en todas las plataformas oficiales de la FIFA, incluyendo FIFA.com y el canal de YouTube, permitiendo que aficionados de cualquier parte del mundo sigan el anuncio en tiempo real.

El calendario oficial es clave para que sedes, equipos y medios ajusten agendas y estrategias. Además, brinda a los aficionados claridad para planificar viajes, seguir partidos decisivos y vivir la experiencia de un torneo que promete ser histórico por su magnitud y alcance internacional.

Aunque faltan meses para el inicio de la Copa del Mundo 2026, la publicación de los horarios y sedes representa uno de los últimos pasos formales antes del arranque del torneo, marcando un momento clave para la planificación de todas las partes involucradas.

