FIFA revelará calendario completo de la Copa del Mundo 2026

La FIFA confirmó que el 6 de diciembre de 2025 dará a conocer el calendario completo de la Copa del Mundo 2026, un anuncio muy esperado por aficionados, medios y las propias selecciones. La presentación incluirá fechas, horarios y estadios de los 104 partidos que se disputarán en Estados Unidos, México y Canadá, marcando un hito en la historia del fútbol masculino por ser el primer torneo con 48 equipos.
La transmisión global iniciará a las 12:00 horas de Guatemala y se realizará desde Washington D.C., casi 24 horas después del sorteo final que definirá los 12 grupos de cuatro equipos cada uno. Este nuevo formato representa un cambio significativo respecto a ediciones anteriores y genera gran expectativa sobre cómo se desarrollará la fase de grupos y el camino hacia la final.
Según explicó la FIFA, el presidente Gianni Infantino encabezará la presentación, acompañado de leyendas del fútbol y delegaciones de los 42 equipos ya clasificados, además de aquellos que aún buscan asegurar su boleto. Durante el evento se ofrecerán análisis de los enfrentamientos más relevantes y se destacarán historias sobre las ciudades sede, brindando contexto sobre la logística y la preparación de cada ciudad anfitriona.
Dónde seguir la presentación del calendario
La transmisión será accesible en todas las plataformas oficiales de la FIFA, incluyendo FIFA.com y el canal de YouTube, permitiendo que aficionados de cualquier parte del mundo sigan el anuncio en tiempo real.
El calendario oficial es clave para que sedes, equipos y medios ajusten agendas y estrategias. Además, brinda a los aficionados claridad para planificar viajes, seguir partidos decisivos y vivir la experiencia de un torneo que promete ser histórico por su magnitud y alcance internacional.
Aunque faltan meses para el inicio de la Copa del Mundo 2026, la publicación de los horarios y sedes representa uno de los últimos pasos formales antes del arranque del torneo, marcando un momento clave para la planificación de todas las partes involucradas.