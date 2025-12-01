 Desiré Doué recibió el Golden Boy 2025
Desiré Doué recibió el Golden Boy 2025

Desiré Doué recibió el Golden Boy 2025 tras liderar una temporada brillante con el PSG, firmando goles decisivos y consolidándose como pieza clave del proyecto de Luis Enrique.

Desiré Doué recibió el Golden Boy 2025 - Tuttosport
Desiré Doué recibió el Golden Boy 2025 / FOTO: Tuttosport

Desiré Doué, joven futbolista franco-marfileño del Paris Saint-Germain, fue reconocido este lunes con el prestigioso Golden Boy 2025, un galardón otorgado por el diario italiano TuttoSport al mejor jugador menor de 21 años. Con esta distinción, Doué sucede al español Lamine Yamal, ganador de la edición anterior, y se suma a la selecta lista de talentos que han marcado una nueva generación en el fútbol europeo.

El atacante de 20 años logró imponerse con una puntuación sobresaliente de 450 sobre 500 posibles, reflejo del impacto que tuvo su temporada bajo la dirección técnica de Luis Enrique. En un año memorable, Doué contribuyó al triplete del PSG disputando 61 partidos, firmando 16 goles —incluido uno determinante en la final de la Liga de Campeones ante el Inter de Milán— y repartiendo 14 asistencias. Su rendimiento constante lo elevó como una de las figuras más influyentes del club parisino y del continente.

Doué, mejor jugador joven del 2025

Con este logro, Doué se convierte en el vigésimo tercer futbolista en recibir un título que anteriormente consagró a nombres emblemáticos como Lionel Messi, Cesc Fàbregas, Kylian Mbappé, Pedri o Jude Bellingham. La ceremonia, celebrada en Turín, también rindió homenaje a otros protagonistas del año, entre ellos el fallecido Diogo Jota, quien recibió póstumamente el premio al Jugador de Oro, así como Pio Esposito como chico de oro italiano y Lilian Thuram por su trayectoria ejemplar.

Al recibir el trofeo, Doué expresó su emoción y compromiso con el futuro. "Ser futbolista profesional es el sueño de cualquier niño, y me siento agradecido por lo que he conseguido hasta ahora", afirmó. Subrayó además que su ambición sigue intacta: aún busca más títulos tanto a nivel individual como colectivo. Con disciplina, trabajo constante y una madurez que sorprende para su edad, Doué promete convertirse en una de las figuras más destacadas del fútbol mundial en los próximos años.

Desiré Doué, ganador del Golden Boy 2025 - instagram @desire.doue

