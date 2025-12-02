Xelajú coordina accesos y medidas viales para la gran final

A pocas horas de disputarse la final de vuelta de la Copa Centroamericana 2025, el club Xelajú MC dio a conocer una serie de recomendaciones para facilitar el ingreso de sus aficionados al Estadio Cementos Progreso. El encuentro, programado para este miércoles 3 de diciembre, ha generado grandes expectativas, por lo que se prevé una fuerte afluencia vehicular en la zona 6 capitalina. Con el objetivo de garantizar un acceso más ordenado, la institución superchiva solicitó que los autobuses que viajen desde Quetzaltenango ingresen al parqueo del estadio utilizando la antigua carretera de Chinautla, una ruta que permitirá una llegada más fluida y segura.
El club explicó que esta medida busca evitar la saturación del tránsito sobre el Bulevar La Pedrera, vía que conecta directamente con las entradas principales del Cementos Progreso. Al adoptar esta ruta alterna, se pretende descongestionar el sector y mejorar la movilidad tanto para los aficionados como para los residentes del área. La recomendación se suma a otras acciones impulsadas por las autoridades para enfrentar el alto movimiento vehicular previsto durante la jornada.
Habrá lleno total para ver el Xelajú MC vs. Alajuelense
En ese sentido, las autoridades de tránsito confirmaron la activación de un plan especial de movilidad para minimizar los embotellamientos en los alrededores del estadio y en las principales rutas de acceso a la capital. Como parte de esta estrategia, se informó que las puertas del recinto abrirán desde las 12:00 horas, un horario más temprano de lo habitual para este tipo de eventos, con el fin de distribuir de manera gradual el ingreso del público. También se anticipó un incremento en la circulación debido no solo a los aficionados con entrada, sino a quienes llegarán a las cercanías para vivir el ambiente previo o una posible celebración.
Para hacer frente a esta situación, se reforzará la presencia de agentes de tránsito en puntos estratégicos y se habilitarán rutas alternas en las zonas más críticas. Las autoridades reiteraron el llamado a la población para planificar con anticipación sus desplazamientos, atender las indicaciones del personal vial y, de ser posible, optar por el transporte colectivo o compartir vehículo.
Con estas medidas conjuntas, se espera que el acceso al Cementos Progreso sea más ordenado y seguro para todos los seguidores que acompañarán a Xelajú en esta histórica final.