 Xelajú coordina accesos y medidas viales para la gran final
Deportes

Xelajú coordina accesos y medidas viales para recibir a su afición en la gran final

El club superchivo pidió que los autobuses que trasladan a su afición desde Quetzaltenango ingresen por la antigua carretera de Chinautla para lograr un acceso más ordenado y evitar un mayor congestionamiento.

Compartir:
Afición de Xelajú MC en el Estadio Cementos Progreso - Xelajú MC
Afición de Xelajú MC en el Estadio Cementos Progreso / FOTO: Xelajú MC

A pocas horas de disputarse la final de vuelta de la Copa Centroamericana 2025, el club Xelajú MC dio a conocer una serie de recomendaciones para facilitar el ingreso de sus aficionados al Estadio Cementos Progreso. El encuentro, programado para este miércoles 3 de diciembre, ha generado grandes expectativas, por lo que se prevé una fuerte afluencia vehicular en la zona 6 capitalina. Con el objetivo de garantizar un acceso más ordenado, la institución superchiva solicitó que los autobuses que viajen desde Quetzaltenango ingresen al parqueo del estadio utilizando la antigua carretera de Chinautla, una ruta que permitirá una llegada más fluida y segura.

El club explicó que esta medida busca evitar la saturación del tránsito sobre el Bulevar La Pedrera, vía que conecta directamente con las entradas principales del Cementos Progreso. Al adoptar esta ruta alterna, se pretende descongestionar el sector y mejorar la movilidad tanto para los aficionados como para los residentes del área. La recomendación se suma a otras acciones impulsadas por las autoridades para enfrentar el alto movimiento vehicular previsto durante la jornada.

Habrá lleno total para ver el Xelajú MC vs. Alajuelense

En ese sentido, las autoridades de tránsito confirmaron la activación de un plan especial de movilidad para minimizar los embotellamientos en los alrededores del estadio y en las principales rutas de acceso a la capital. Como parte de esta estrategia, se informó que las puertas del recinto abrirán desde las 12:00 horas, un horario más temprano de lo habitual para este tipo de eventos, con el fin de distribuir de manera gradual el ingreso del público. También se anticipó un incremento en la circulación debido no solo a los aficionados con entrada, sino a quienes llegarán a las cercanías para vivir el ambiente previo o una posible celebración.

Para hacer frente a esta situación, se reforzará la presencia de agentes de tránsito en puntos estratégicos y se habilitarán rutas alternas en las zonas más críticas. Las autoridades reiteraron el llamado a la población para planificar con anticipación sus desplazamientos, atender las indicaciones del personal vial y, de ser posible, optar por el transporte colectivo o compartir vehículo.

Con estas medidas conjuntas, se espera que el acceso al Cementos Progreso sea más ordenado y seguro para todos los seguidores que acompañarán a Xelajú en esta histórica final.

Foto embed
Afición de Xelajú en el estadio Cementos Progreso - Alex Meoño

En Portada

Presidente del TSE: Fraude electoral no hubo, ni podrá haber en Guatemala nuncat
Nacionales

Presidente del TSE: "Fraude electoral no hubo, ni podrá haber en Guatemala nunca"

01:29 PM, Dic 02
CDAG rescinde contrato con constructora encargada de remodelar el estadio Doroteo Guamuch Florest
Deportes

CDAG rescinde contrato con constructora encargada de remodelar el estadio Doroteo Guamuch Flores

02:26 PM, Dic 02
Preocupante balance: 105 muertos y 500 heridos en accidentes de autobuses extraurbanos en 2025t
Nacionales

Preocupante balance: 105 muertos y 500 heridos en accidentes de autobuses extraurbanos en 2025

11:07 AM, Dic 02
Elecciones en Honduras: Nasralla supera a Asfura tras reanudarse conteot
Internacionales

Elecciones en Honduras: Nasralla supera a Asfura tras reanudarse conteo

02:41 PM, Dic 02

Temas

GuatemalaFútbolMundial 2026Noticias de GuatemalaEstados Unidos#liganacionalEE.UU.Donald TrumpSeguridadFutbol GuatemaltecoPNC
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Red Dead Redemption Renovado ,Red Dead Redemption Renovado
Gaming

Red Dead Redemption regresa renovado para PS5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 y móviles

Zelda ,
Tecnología

The Legend of Zelda: live action inicia rodaje en la misma locación que El Señor de los Anillos

Mi Pobre Angelito ,Redes sociales
Farándula

Mi Pobre Angelito: película cobra vida en Guatemala con orquesta en vivo

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
WhatsApp.webp ,
Sucesos

Cuidado con las llamadas perdidas: estos prefijos esconden estafas que pueden vaciar tu bolsillo

Cerebro ,Cerebro
Salud

¿Te desvelas seguido? Esto le pasa a tu cerebro si duermes después de media noche

En la imagen de archivo, una niña bangladesí limpia verduras con agua contaminada por arsénico en Pakunda, cerca de Daca, capital de Bangladés , EPA/Mufty Munir
Sucesos

ESTUDIO. Menor nivel de arsénico en aguas subterráneas baja la mortalidad por enfermedades crónicas

Emisoras  Escúchanos