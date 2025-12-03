 ¿Qué equipo llega con ventaja para la final Xelajú vs Alajuelense?
Gol de visitante: ¿qué equipo llega con ventaja para la final Xelajú vs Alajuelense?

Xelajú MC llega con la motivación del tanto conseguido por Jesús López en el estadio Alejandro Morera Soto.

Xelajú y Liga Deportiva Alajuelense disputarán las finales de Copa Centroamericana 2025
Xelajú y Liga Deportiva Alajuelense disputarán las finales de Copa Centroamericana 2025 / FOTO: EFE

La final de la Copa Centroamericana 2025 llega a su capítulo decisivo con una pregunta rondando entre los aficionados: ¿el gol anotado fuera de casa influirá en la definición del campeón? Tras el 1-1 registrado en el choque disputado en Costa Rica, la vuelta en el Estadio Cementos Progreso adquiere aún más tensión.

Xelajú MC llega con la motivación del tanto conseguido por Jesús López en el estadio Alejandro Morera Soto, pero también con la presión de cerrar la serie en un escenario donde ha jugado todo el torneo, aunque lejos de su base habitual en Quetzaltenango. Alajuelense, por su parte, viaja a Guatemala decidido a impedir que los Chivos celebren su primer título internacional.

Xelajú y Alajuelense definen este miércoles al campeón centroamericano

Xelajú recibe a Alajuelense en una final decisiva de la Copa Centroamericana, con la serie igualada y un estadio lleno que espera impulsar a los “superchivos” hacia su primer título regional.

¿Cómo se define la final?

Para esta edición del torneo, la regla del gol de visitante sí está vigente durante los 180 minutos reglamentarios. Esto significa que, si tras los dos encuentros el marcador global termina igualado, se revisará cuál equipo marcó más tantos fuera de casa. En ese caso, no habrá necesidad de prórroga ni de penales.

Con el 1-1 de la ida, ese criterio favorece a Xelajú: un empate sin goles en Guatemala le otorgaría la corona. Pero si el encuentro termina con igualdad por dos goles o más, el título viajaría a Alajuela.

¿Qué pasa si hay tiempo extra?

El gol de visitante deja de tener validez una vez se cumple el tiempo reglamentario. Si la serie queda igualada y no hay ganador por el criterio antes mencionado, se disputará un alargue de 30 minutos que solo se resolverá por el marcador. Si persiste la paridad, la definición llegará a los penales.

El duelo decisivo se disputará este miércoles 3 de diciembre en el Estadio Cementos Progreso, a partir de las 20:06 horas de Centroamérica (21:06 en Panamá). La transmisión oficial para la región estará disponible en Disney+, al igual que el encuentro de ida.

La tensión está instalada, los márgenes son mínimos y cualquier detalle puede inclinar la balanza. Xelajú busca su primera conquista internacional; Alajuelense quiere demostrar por qué ha sido una potencia regional en los últimos años. El gol de visitante, esta vez, podría ser determinante.

