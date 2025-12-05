 Obra del Doroteo Guamuch Flores debía entregarse este sábado
Deportes

La obra del estadio Doroteo Guamuch Flores debía entregarse este sábado

Aunque la entrega estaba prevista para este sábado, el proyecto se detuvo con un 35% ejecutado y sin claridad sobre cuándo se retomarán los trabajos pendientes.

Compartir:
Los trabajos de remodelación del estadio Nacional Doroteo Guamuch Flores llevan un atraso
Los trabajos de remodelación del estadio Nacional Doroteo Guamuch Flores llevan un atraso / FOTO: Omar Solís

El 6 de enero de 2025 estaba destinado a marcar un hito para el deporte guatemalteco. Ese día inició la esperada remodelación del Estadio Doroteo Guamuch Flores, un proyecto que prometía transformar completamente el recinto con la instalación de césped híbrido Hatko y una pista de tartán Mondo, ambas consideradas de alta gama a nivel internacional. Sin embargo, lo que en su momento se presentó como una inversión clave para mejorar el rendimiento de los atletas nacionales hoy permanece en incertidumbre, sin una fecha clara de reactivación y con un avance que nunca superó el 35%.

La causa principal del retraso fue el incumplimiento de la empresa contratista Bremar S.A., encargada de ejecutar la obra y que no logró completar ni la mitad de los trabajos estipulados. El 4 de diciembre, casi un año después del inicio del proyecto, la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala (CDAG) anunció la rescisión del contrato tras recibir recomendaciones de la Contraloría General de Cuentas y un dictamen jurídico interno. Según el comunicado oficial, la empresa aceptó cuatro compromisos: no judicializar el proceso, no reclamar pagos pendientes, garantizar por 18 meses la conservación del 35.43% ya ejecutado y retirar su maquinaria de las áreas intervenidas.

¿Qué pasará con el Estadio Doroteo Guamuch Flores?

A pesar de que la CDAG aseguró actuar conforme a la Ley de Contrataciones y sostuvo que esta era la única vía para permitir una futura licitación, la institución no ha definido cuándo se lanzará un nuevo concurso ni cuáles serán los lineamientos para reiniciar los trabajos. El proyecto, que incluía drenajes, nivelación de superficies y desmontaje de la infraestructura anterior, permanece detenido con un 65% de obra pendiente. El plazo contractual vencía este 6 de diciembre, fecha que, de haberse cumplido, debió marcar la entrega total de la remodelación que hoy sigue lejos de concretarse.

La situación escaló hasta el Congreso de la República, donde la Comisión de Deportes ha mantenido una constante fiscalización del caso. La diputada Karina Paz denunció públicamente lo que considera parte de una crisis estructural en la administración del deporte en Guatemala. En una conferencia de prensa el 4 de diciembre, afirmó que existe una "red criminal" responsable del deterioro institucional y señaló que tanto la CDAG como el Comité Olímpico Guatemalteco han manejado miles de millones de quetzales en la última década sin resultados tangibles.

También aseguró que presentará 38 querellas contra los responsables de lo que calificó como un "desfalco nacional", mencionando que estas incluirán a quienes aprobaron el presupuesto, a funcionarios involucrados y a la empresa encargada de la obra.

Mientras tanto, el principal recinto deportivo del país permanece cerrado y sin fecha para su rehabilitación. La incertidumbre afecta tanto a los atletas de alto rendimiento como a la Selección Nacional de Fútbol, quienes continúan sin acceso a una instalación que debía ofrecerles condiciones de competencia internacional. El estadio Doroteo Guamuch Flores, lejos de la esperada entrega, se mantiene como el centro de un conflicto administrativo y político que aún no encuentra una solución definitiva.

Foto embed
Bremar buscaba una prórroga del contrato para seguir remodelando el estadio Nacional Doroteo Guamuch Flores - Omar Solís

En Portada

Definidos los grupos del Mundial de la FIFA 2026t
Deportes

Definidos los grupos del Mundial de la FIFA 2026

01:10 PM, Dic 05
Argentina inicia el Mundial 2026 en un grupo considerado accesiblet
Deportes

Argentina inicia el Mundial 2026 en un grupo considerado accesible

01:31 PM, Dic 05
¿Cuál hubiera sido el grupo de Guatemala en el Mundial?t
Deportes

¿Cuál hubiera sido el grupo de Guatemala en el Mundial?

01:40 PM, Dic 05
Los datos más llamativos que dejó el sorteo del Mundial 2026t
Deportes

Los datos más llamativos que dejó el sorteo del Mundial 2026

02:03 PM, Dic 05

Temas

GuatemalaFútbolMundial 2026Estados UnidosNoticias de GuatemalaEE.UU.Donald TrumpSeguridad#liganacionalPNCredes sociales
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Lego Stranger Things ,Redes sociales
Farándula

LEGO y Netflix sorprenden con el set de Stranger Things: La Casa Creel

Celular ,Celular
Tecnología

¿Cómo debo cargar mi celular nuevo por primera vez?

Spotify Wrapped 2025 ,Spotify Wrapped 2025
Tendencias

Spotify Wrapped 2025: así puedes ver tu resumen musical anual

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
WhatsApp.webp ,
Sucesos

Cuidado con las llamadas perdidas: estos prefijos esconden estafas que pueden vaciar tu bolsillo

Cerebro ,Cerebro
Salud

¿Te desvelas seguido? Esto le pasa a tu cerebro si duermes después de media noche

En la imagen de archivo, una niña bangladesí limpia verduras con agua contaminada por arsénico en Pakunda, cerca de Daca, capital de Bangladés , EPA/Mufty Munir
Sucesos

ESTUDIO. Menor nivel de arsénico en aguas subterráneas baja la mortalidad por enfermedades crónicas

Emisoras  Escúchanos