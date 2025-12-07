Sergio Ramos confirma su salida de Monterrey

Sergio Ramos confirmó su salida del Monterrey tras la dolorosa eliminación del equipo en la semifinal del Apertura frente al Toluca. Mientras el técnico Domenec Torrent afirmaba no tener claridad sobre la continuidad del veterano defensor y la suya propia de cara a 2026, el central español despejó cualquier duda al asegurar, desde el mismo terreno de juego, que el partido había sido su despedida de la liga mexicana. Con voz firme, reiteró que ya lo había expresado días atrás y que su ciclo con el club regiomontano llegaba oficialmente a su fin.
La noticia marca el cierre de una etapa importante para uno de los últimos campeones del mundo de Sudáfrica 2010 que seguía en activo al más alto nivel. Ramos, quien compartió aquella histórica gesta con figuras como Raúl Albiol, Pedro Rodríguez y Juan Mata, deja el fútbol mexicano tras una carrera en la que brilló en el Sevilla, el Real Madrid y el París Saint-Germain. Su anuncio genera tanto nostalgia como respeto, pues su liderazgo y experiencia fueron piezas clave en el vestuario rayado.
¿Qué viene para Sergio Ramos?
Respecto a la eliminación, Ramos no ocultó su frustración. Reconoció que perder una semifinal siempre es doloroso, sobre todo cuando el equipo siente que pudo haber dado más. El central fue autocrítico al señalar que la primera mitad del partido fue prácticamente un regalo para el rival debido a la falta de intensidad, ritmo y control del balón. Para él, el Monterrey mostró su verdadera personalidad solo en la segunda parte, pero esa reacción resultó insuficiente para revertir el marcador.
A pesar del amargo desenlace, Ramos deja claro que su compromiso con el club fue total hasta el último minuto. Su salida abre un capítulo nuevo tanto para él como para la institución, que deberá reconstruirse de cara a la próxima temporada. El legado del defensor español quedará marcado por su profesionalismo, su fortaleza competitiva y la admiración que despertó entre la afición regiomontana durante su paso por el fútbol mexicano.