Neymar se someterá a una cirugía de rodilla

El futbolista brasileño Neymar confirmó que se someterá a una cirugía de rodilla tras haber jugado varias semanas con molestias para apoyar al Santos, el club donde se formó y al que regresó a inicios de año. El delantero de 33 años completó los 90 minutos en la victoria por 3-0 ante Cruzeiro, resultado que permitió al Santos evitar un descenso inmediato a la Serie A B luego de haber ascendido la temporada pasada. Pese al esfuerzo, Neymar reconoció que ahora necesita un periodo de descanso y la intervención quirúrgica para recuperarse por completo.
Desde su retorno al fútbol brasileño, el atacante disputó apenas siete partidos en 18 meses con Al Hilal debido a lesiones persistentes. Sin embargo, en su regreso al Santos ha sido determinante. En las últimas jornadas de la temporada anotó cinco goles en cuatro partidos, convirtiéndose en una pieza clave para que el equipo asegurara su permanencia. "Vine para esto, para ayudar al equipo lo máximo posible. Fueron semanas difíciles para mí", expresó tras el triunfo.
Neymar quiere estar en el Mundial
A lo largo de su carrera, Neymar ha sufrido múltiples lesiones que han limitado su participación tanto a nivel de clubes como en la selección. Con 79 goles en 128 partidos con Brasil, no ha vuelto a vestir la camiseta nacional desde octubre de 2023. No obstante, su reciente buen desempeño ha despertado expectativas sobre una posible convocatoria para el Mundial del próximo verano, siempre que consiga recuperarse plenamente y mantener un estado físico competitivo.
De acuerdo con el propio jugador, la prioridad ahora es superar la operación y volver en buenas condiciones para la próxima temporada. El Santos espera contar con él en 2026, confiando en que su recuperación sea exitosa y que pueda continuar aportando su experiencia y talento al equipo que lo vio nacer futbolísticamente.