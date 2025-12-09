Guatemala define a sus semifinalistas del Apertura 2025

Este miércoles 10 y jueves 11 de diciembre, se conocerán a los cuatro clubes más regulares del Torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional mayor de Guatemala, y con ello quedarán establecidas las semifinales de la competencia, donde Antigua G. F. C. busca defender el título nacional logrado ante Municipal en la final del Clausura 2025. Aurora-Malacateco, Municipal-Mictlán, Mixco-Achuapa y Antigua-Xelajú son las series de cuartos de final que deberán solventarse a partir de este miércoles.
La jornada arrancará a las 14:00 horas en el estadio Guillermo Slowing en Amatitlán. Ahí, el cuadro de casa, el Aurora F. C., una de las revelaciones del campeonato, buscará revertir el marcador adverso del duelo de ida ante Deportivo Malacateco, y querrá, de la mano de Saúl Phillip, llegar a la instancia de cuartos de final.
El partido arrancará con el 1-0 a favor de los "Toros" del Malacateco, y el cuadro de Roberto Montoya buscará por lo menos el empate para asegurar la serie de semifinal.
Dado al reglamento de competencia, si hubiese empate en el marcador global, prevalecerá la mejor posición de la tabla regular del Apertura 2025. En estas rondas de cuartos de final y la semifinal no hay forma de llegar a tiempos extras.
Municipal y Mictlán por la semifinal
De los cuartos de final de ida, solo Municipal logró un triunfo de visitante, luego, prevalecieron las victorias de los locales, haciendo al conjunto "Rojo" el club que sacó el mejor resultado, y eso querrán sellarlo este miércoles a partir de las 20:00 horas en el estadio Manuel Felipe Carrera de El Trébol, donde el "Mimado de la Afición" recibirá a los "Conejos" del Atlético Mictlán.
La tarea no será fácil, pero el equipo del nicaragüense Mario Acevedo deberá ser cuidadoso y no ser sorprendido por el otro club que en esta temporada regresó al máximo circuito del futbol nacional.
Una clasificación de Mictlán podría ser la sorpresa mayor del Apertura 2025, pero para ello debe ganar por una diferencia de dos goles: 1-3, 2-4, 3-5, sucesivamente.
Un empate o una victoria por la mínima diferencia le sería insuficiente a los orientales ya que Municipal fue el líder de la fase regular y por ende tiene mejor perfil para ir a la semifinal del campeonato.
Jornada del jueves
El jueves 11 de diciembre se jugarán dos partidos: Mixco recibe a Achuapa a las 15:00 horas en el estadio Santo Domingo de Guzmán en Mixco; y, Antigua G. F. C. le hará los honores al Xelajú M. C. en el estadio Pensativo de la Antigua Guatemala, Sacatepéquez.
En Mixco, están obligados a ganar con un marcador que lleve un gol de diferencia para asegurar el boleto a semifinales dada su posición en la tabla regular. Un empate, le dará el pase a los "Cebolleros" de Achuapa.
Por último, en Antigua, el campeón también tiene la necesidad de ganar por la mínima diferencia para estar entre los cuatro mejores de Guatemala, pero Xelajú, hoy subcampeón de Copa Centroamericana le basta un empate para estar entre los semifinalistas.
Resultados de los cuartos de final, ida
- Mictlán 0-1 Municipal
- Malacateco 1-0 Aurora
- Achuapa 3-2 Mixco
- Xelajú 1-0 Antigua