El defensor español se despidió el mismo día en que se conoció que su club enfrentaría al Xelajú de Guatemala en el 2026.

Sergio Ramos se despide de Monterrey y no jugará ante Xelajú / FOTO: EFE

Aunque no ganó títulos, para el español Sergio Ramos jugar este año con el Monterrey mexicano fue la oportunidad de demostrar que a sus casi 40 años sigue vigente en el fútbol de alta competición.

Con un muy sentido escrito en sus redes sociales, Ramos confirmó hoy su salida de los Rayados, con los cuales tuvo la opción de renovar contrato, pero prefirió no seguir; eso sí, dijo adiós con piropos al equipo, a México y a la afición.

Firmado en febrero pasado, Ramos vendió camisetas por montones y fue aclamado por los hinchas, aunque su aporte fue pobre como líder de la zaga de los regios. En el torneo Clausura, la defensa de los Rayados fue la octava del campeonato y en el de Apertura, la undécima.

Fuera de eso, el campeón mundial con España en Sudáfrica 2010 apareció en momentos puntuales. Hizo gol en el Mundial de clubes ante el Inter de Milán y fue una de las claves del pase a octavos de final y en la Copa de Campeones anotó en la derrota ante el Vancouver Whitecaps, también en la fase de los 16 mejores.

Monterrey confirma que Sergio Ramos no volverá al equipo para el 2026

El último partido de Sergio Ramos con el Monterrey fue el del pasado domingo en el que los “Rayados” fueron eliminados en la semifinal del Apertura por el Toluca.

Con Ramos el Monterrey se quedó cortó en el Clausura, eliminado por Toluca en cuartos de final; y en el Apertura, otra vez por los Diablos en la semifinal.

Anotó ocho goles y puso 10 asistencias en 34 partidos, en los que confirmó estar en buena forma física, aún con algo de la habilidad casi animal para meter goles de cabeza y comportarse como lo que siempre fue, un líder de sangre fría en los momentos cruciales.

Si bien para Ramos, jugar con Rayados fue demostrar que es pronto para pensar en el retiro, el equipo y la Liga también sacaron provecho de su presencia.

Xelajú M. C. conoce a su rival en la Copa de Campeones Concacaf 2026

Conoce más detalles del sorteo de la “Concachampions” que se celebró esta noche.

Engrandeció la Liga MX

La Liga Mx presumió este año tener a Ramos, uno de los grandes futbolistas de la historia, en un circuito en el que han jugado astros como Ronaldinho, Bebeto y el portugués Eusebio, entre otros, y aún juega el campeón mundial argentino Ángel Correa, líder del Tigres UANL en la final del Apertura contra Toluca.

En las próximas semanas el exjugador del Real Madrid anunciará su nuevo equipo. Si se fue de Rayados no fue para vivir de recuerdos, sino para seguir vigente como profesional. Si es en Europa, la MLS, Arabia o en otra liga es lo de menos.

En marzo próximo el español cumplirá 40 años con la pelota en los pies. Con ella intentará dominar en la defensa y, cuando sea posible, enviarla de cabeza a las redes, a la manera de los viejos tiempos, aquellos en los que burlaba la gravedad con su cuerpo tatuado en las grandes pasarelas del fútbol.

*Información EFE.

