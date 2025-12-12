 Vinícius Junior: 12 partidos sin marcar con el Real Madrid
Deportes

Vinícius: 12 partidos sin marcar, silbidos y segundo máximo goleador

El momento del brasileño también está marcado por la relación en entredicho con Xabi Alonso, la cual explotó en el clásico español.

Vinícius no vive su mejor momento con el Real Madrid
Vinícius no vive su mejor momento con el Real Madrid / FOTO: EFE

El brasileño Vinícius Junior está lejos de su mejor nivel. Doce partidos sin marcar con el Real Madrid, hasta 924 minutos de juego, desde su doblete al Villarreal el 4 de octubre. Aún así, sus cinco tantos le hacen ser el segundo máximo goleador del equipo, a 20 de un Kylian Mbappé intratable. Un mal momento por el que recibió silbidos ante el Manchester City.

No ve puerta ‘Vini’ y suma solo tres asistencias desde el parón internacional de octubre. Una ante la Juventus y dos contra Olympiacos.

Sequía que ha notado el equipo. Sin Mbappé, la producción ofensiva se limita. Contra el Manchester City, en el que el galo fue baja por molestias en la rodilla izquierda, el Real Madrid solo disparó una vez entre los tres palos, en el gol de Rodrygo, quien rompió su racha de 32 partidos y 1.432 minutos sin marcar.

Lejos aún Vinícius de estos números, sumando 924 sin celebrar un gol con el Real Madrid. Un bajón de rendimiento que le hizo escuchar silbidos por parte de su afición después de tres malas decisiones que, de haber sido buenas, podrían haber generado ocasiones de verdadero peligro ante el Manchester City, con un marcador final de 1-2.

Octava temporada de Vinícius

Octava temporada de ‘Vini’ en el Real Madrid lejos del pico de jugador que demostró de campañas anteriores, y que le hicieron rozar el premio de Balón de Oro hace poco más de un año.

La llegada de Xabi Alonso al banquillo del conjunto blanco cambió la dinámica. Galones absolutos para Mbappé y suplencias inesperadas para un Vinícius que acabó explotando, tras ser sustituido en el clásico.

Marcó territorio el técnico español desde que arrancó la actual campaña. Tras un Mundial de Clubes en el que Vinícius fue titular en todos los encuentros -seis, con un gol y una asistencia-, aunque solo disputó 80 o más minutos en la mitad de ellos, la temporada 2024-2025 cambió el estatus de ‘Vini’.

Segundo partido de la temporada, sin encuentro entre semana, y Xabi Alonso sorprendió: Vinícius suplente. Eso sí, el brasileño salió motivado y en 27 minutos marcó un gol y dio una asistencia. Volvió a la titularidad una semana después y marcó. Sin embargo, en el primer partido de Liga de Campeones de la temporada, Vinícius volvió a ser suplente.

Relación con Xabi Alonso

Una relación en entredicho entre Xabi Alonso y Vinícius que explotó en el clásico. El técnico español le eligió en la primera ronda de cambios -tras el obligado de Fede Valverde por lesión-, como había hecho previamente en otros cinco partidos de la temporada, y ‘Vini' mostró su enfado.

"Estas de coña, joder. ¿Yo? No es posible. ¿Yo? Yo me voy del equipo. Mejor me voy", dijo, según Movistar+, cuando vio su número en la tablilla de los cambios, y se dirigió directo al vestuario, ya que no se sentó en el banquillo con el resto de sus compañeros hasta minutos después.

Una situación que encendió las alarmas sobre la situación de Vinícius y su renovación o no con el Real Madrid, cuyo contrato acaba el 30 de junio de 2027, pero que también cambió cosas en su día a día.

Tras mostrar su enfado por el cambio, fue titular en los tres siguientes partidos hasta el parón de noviembre. Y, tras este, suplente al volver de jugar dos partidos completos con Brasil, cuatro partidos completos y solo uno en el que se marchó del campo en el minuto 78, ya con un 0-3 en San Mamés.

Estabilidad en la titularidad para un Vinícius que, sin embargo, no está encontrando la regularidad de cara a gol. 41 remates -siete ante el Girona o seis ante Olympiacos- en 12 partidos y ningún tanto que sumergen al brasileño en un mal momento de forma que se une al del equipo, con solo dos victorias en los últimos ocho partidos.

*Información EFE.

