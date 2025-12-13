 Martín García es nuevo técnico de Cobán Imperial
Deportes

Martín García es nuevo técnico de Cobán Imperial

Martín "Tato" García llega a Cobán Imperial tras su paso por Achuapa, que fue su último club. En Guatemala también dirigió al extinto Deportivo Zacapa.

Compartir:
El técnico Martín García en su paso por el Deportivo Achuapa - Deportivo Achuapa
El técnico Martín García en su paso por el Deportivo Achuapa / FOTO: Deportivo Achuapa

El CSD Cobán Imperial anunció a través de sus redes sociales la contratación de su nuevo director técnico. Se trata del uruguayo Martín "Tato" García, quien asumirá el cargo tras la renuncia presentada por el argentino Sebastián Bini, oficializada un día antes por la institución cobanera. Con esta decisión, el club busca estabilidad y un nuevo impulso deportivo de cara a los próximos desafíos en el campeonato nacional.

García es un entrenador con amplio conocimiento del fútbol centroamericano, experiencia que ha construido a lo largo de varios años en la región. Cobán Imperial será su tercer equipo en la Liga Nacional de Guatemala, luego de haber dirigido anteriormente al desaparecido Zacapa y, más recientemente, a Deportivo Achuapa. Su perfil se caracteriza por el trabajo táctico y la adaptación a planteles con realidades económicas no tan amplias.

Foto embed
Martín García en su paso por el Deportivo Zacapa - Omar Solís

Cobán Imperial busca recuperar su esencia

Achuapa fue su último club antes de llegar al conjunto príncipe azul. Al frente del equipo jutiapaneco dirigió un total de 17 partidos, pero fue cesado a cinco jornadas del final de la fase regular. Curiosamente, el equipo se encuentra actualmente en las semifinales del Torneo Apertura 2025 bajo la dirección de su compatriota y exjugador Álvaro García. En su etapa con Zacapa, Martín García estuvo al mando durante 12 encuentros, en una institución que posteriormente terminaría desapareciendo del fútbol profesional.

El club cobanero oficializó su llegada con un mensaje de bienvenida cargado de optimismo y respaldo institucional. "El Club Cobán Imperial da la bienvenida al profesor Martín ‘Tato’ García, director técnico uruguayo, quien se integra a nuestra institución para asumir este nuevo reto deportivo. Con trabajo, carácter y convicción, iniciamos una nueva etapa con el objetivo de seguir fortaleciendo nuestro proyecto y defender con orgullo estos colores", expresó la entidad. De esta manera, Cobán Imperial inicia una nueva etapa con la esperanza de consolidar un proyecto competitivo bajo el mando del estratega sudamericano.

En Portada

Ruta Interamericana bloqueada por incidentes en Nahualát
Nacionales

Ruta Interamericana bloqueada por incidentes en Nahualá

01:37 PM, Dic 13
Autobuses accidentados el viernes contaban con seguro vigentet
Nacionales

Autobuses accidentados el viernes contaban con seguro vigente

10:34 AM, Dic 13
El Barcelona no falla y se aleja a siete puntos del Madridt
Deportes

El Barcelona no falla y se aleja a siete puntos del Madrid

01:27 PM, Dic 13
Muere Abraham Quintanilla, padre de la leyenda de la música tejana Selenat
Farándula

Muere Abraham Quintanilla, padre de la leyenda de la música tejana Selena

10:07 AM, Dic 13

Temas

GuatemalaFútbolMundial 2026Estados UnidosDonald TrumpEE.UU.PNCFutbol Guatemalteco#liganacionalredes socialesJusticia
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Lego Stranger Things ,Redes sociales
Farándula

LEGO y Netflix sorprenden con el set de Stranger Things: La Casa Creel

Celular ,Celular
Tecnología

¿Cómo debo cargar mi celular nuevo por primera vez?

Spotify Wrapped 2025 ,Spotify Wrapped 2025
Tendencias

Spotify Wrapped 2025: así puedes ver tu resumen musical anual

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
ai generado, corazón, cuerpo humano, anatomía, arterias, venas, cardiovascular, salud, circulación, cardiología, circulatorio, aorta, ventrículo, coronaria, organo, médico ,Pixabay
Salud

Alerta global: El 75% de la población no ingiere elemento esencial para un corazón sano

Goku Supersayayín ,X
Viral

Descubren pez Super Saiyajin en el océano: la ciencia rinde homenaje a Dragon Ball Z

Fotografía de 'Retratos masculinos', collages, un caballete usado y los premios Globo de Oro de Gene Hackman, parte de la Colección Gene Hackman, se exhiben en la casa de subastas Bonhams en Nueva York, Nueva York, EE , UU
Chismes

El patrimonio artístico de Gene Hackman recaudó tres millones de dólares en subastas

Emisoras  Escúchanos