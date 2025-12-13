Martín García es nuevo técnico de Cobán Imperial

El CSD Cobán Imperial anunció a través de sus redes sociales la contratación de su nuevo director técnico. Se trata del uruguayo Martín "Tato" García, quien asumirá el cargo tras la renuncia presentada por el argentino Sebastián Bini, oficializada un día antes por la institución cobanera. Con esta decisión, el club busca estabilidad y un nuevo impulso deportivo de cara a los próximos desafíos en el campeonato nacional.
García es un entrenador con amplio conocimiento del fútbol centroamericano, experiencia que ha construido a lo largo de varios años en la región. Cobán Imperial será su tercer equipo en la Liga Nacional de Guatemala, luego de haber dirigido anteriormente al desaparecido Zacapa y, más recientemente, a Deportivo Achuapa. Su perfil se caracteriza por el trabajo táctico y la adaptación a planteles con realidades económicas no tan amplias.
Cobán Imperial busca recuperar su esencia
Achuapa fue su último club antes de llegar al conjunto príncipe azul. Al frente del equipo jutiapaneco dirigió un total de 17 partidos, pero fue cesado a cinco jornadas del final de la fase regular. Curiosamente, el equipo se encuentra actualmente en las semifinales del Torneo Apertura 2025 bajo la dirección de su compatriota y exjugador Álvaro García. En su etapa con Zacapa, Martín García estuvo al mando durante 12 encuentros, en una institución que posteriormente terminaría desapareciendo del fútbol profesional.
El club cobanero oficializó su llegada con un mensaje de bienvenida cargado de optimismo y respaldo institucional. "El Club Cobán Imperial da la bienvenida al profesor Martín ‘Tato’ García, director técnico uruguayo, quien se integra a nuestra institución para asumir este nuevo reto deportivo. Con trabajo, carácter y convicción, iniciamos una nueva etapa con el objetivo de seguir fortaleciendo nuestro proyecto y defender con orgullo estos colores", expresó la entidad. De esta manera, Cobán Imperial inicia una nueva etapa con la esperanza de consolidar un proyecto competitivo bajo el mando del estratega sudamericano.