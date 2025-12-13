 Resultado Barcelona vs. Osasuna - Jornada 16 LaLiga
Deportes

El Barcelona no falla y se aleja a siete puntos del Madrid

Con doblete de Raphinha, el Barça se impuso 2-0 al Osasuna y amplía su ventaja sobre el Real Madrid, que aún debe jugar este domingo.

Celebración de Raphinha ante el Osasuna - EFE
Celebración de Raphinha ante el Osasuna / FOTO: Agencia EFE

El FC Barcelona firmó un triunfo trabajado y valioso ante el Osasuna en el marco de la fecha 16 de LaLiga, imponiéndose por 2-0n un encuentro cerrado y de alta exigencia táctica. En el Camp Nou, el conjunto azulgrana mostró paciencia y control del balón frente a un rival ordenado, que resistió durante buena parte del compromiso.

La diferencia llegó al minuto 70 gracias a Raphinha, quien se convirtió en el héroe de la noche con un disparo potente y preciso desde fuera del área. El remate del brasileño fue imposible de atajar para el guardameta Sergio Herrera y desató la celebración en las gradas, premiando la insistencia del Barça en el tramo final del partido; el propio Raphinha sentenciaría el partido al minuto 86, tras un centro de Koundé que encontró al brasileño tras un mal rechace de la defensa visitante.

Barcelona, líder solitario

Más allá del resultado corto, el equipo dirigido por el cuerpo técnico culé volvió a demostrar solidez defensiva y madurez para manejar los tiempos del encuentro. Osasuna intentó reaccionar en los minutos finales, pero el Barcelona supo cerrar los espacios y proteger una ventaja que terminó siendo definitiva.

Con esta victoria, el Barça alcanzó los 43 puntos y amplió su ventaja en la cima de LaLiga, sacándole siete unidades al Real Madrid, segundo con 36.

El conjunto blanco jugará este domingo como visitante ante el Alavés (14:00 horas), en un duelo clave: un triunfo le permitiría mantenerse a cuatro puntos, mientras que una derrota podría agravar la crisis deportiva y dejar muy comprometida la continuidad del técnico Xabi Alonso tras varias semanas de resultados adversos.

Foto embed
Partido entre el Barcelona y Osasuna - Agencia EFE

Posiciones

Standings provided by Sofascore

