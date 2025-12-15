 ¿Se repetirá la final del Clausura 2025: Municipal-Antigua?
Deportes

¿Se repetirá la final del Clausura 2025: Municipal-Antigua?

Resultados que necesitan los equipos semifinalistas para clasificar a la final del Torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional.

Esta semana se definen a los finalistas del Torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional
Esta semana se definen a los finalistas del Torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional / FOTO: Clubes

Municipal, líder de la fase de clasificación del Torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional, y Antigua G. F. C., tercero de la etapa regular, fueron los equipos que lograron un aceptable resultado en la ida de las semifinales y encaminan sus pasos hacia la final del campeonato mayor del futbol guatemalteco.

El domingo se celebraron los dos partidos de ida de las semifinales del Torneo Apertura 2025. Antigua fue quien celebró a lo grande ya que ganó de visita 0-1 al Aurora F. C. en el estadio Guillermo Slowing, marcado por un problema entre aficionados en el graderío del estadio amatitlaneco. El juvenil Héctor Prillwitz hizo el gol que acerca al actual campeón a una nueva final.

Por su parte, en el estadio Winston Pineda Gudiel, Achuapa y Municipal igualaron 1-1. Rudy Muñoz adelantó a la visita, pero Agustín Maziero igualó para los locales. Ese resultado deja abierta una serie en la cual, la previa, señala al "Mimado de la Afición" como el claro favorito para llegar a la final.

Esto necesitan Antigua y Aurora para ser finalista  

Tras su triunfo 0-1, Antigua G. F. C. recibirá el miércoles 17 de diciembre a las 20:00 horas al Aurora. Los "Coloniales" necesitan un empate, un triunfo por cualquier marcador, o perder por diferencia de un gol para acceder a la final del campeonato Apertura 2025.

Por su parte, Aurora la tiene más complicada ya que están obligados a ganar por diferencia de dos goles si quieren ser finalistas. Un 0-2, 1-3, 2-4 o 3-5 son los resultados que le sirven a los "Aurinegros" para estar dentro de los dos mejores clubes de la competencia.

El campeón Antigua logra importante triunfo ante Aurora

El equipo de Mauricio Tapia encontró en la juventud de Héctor Prillwitz un triunfo que puede significar clasificar a la final de la competencia.

Esto necesitan Municipal y Achuapa para ser finalista

Esta serie resultó ser más pareja, y los "Rojos" del Municipal deberán recibir a los "Cebolleros" del Deportivo Achuapa el jueves 18 de diciembre a las 20:00 horas en el estadio Manuel Felipe Carrera de El Trébol para buscar un empate o victoria por cualquier marcador para ser finalistas.

En contraparte, Achuapa solo necesita triunfar en El Trébol para ser finalista, otro resultado no le serviría.

Achuapa y Municipal dividen honores en El Cóndor

El aspirante al título no pudo ganar y deberá resolver en su casa el boleto a la final del Torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional.

¿Se repite la final del Clausura 2025?

Durante el Torneo Clausura 2025, la final fue protagonizada por Antigua y Municipal, siendo campeón el equipo de Mauricio Tapia en el estadio El Trébol.

La ida terminó 0-0, y en la vuelta, Municipal se adelantaba con gol de John Méndez al 23, pero José Ardón igualó las acciones al 77. Y en la última jugada del partido, al 90+5, tras un tiro de esquina cobrado por Óscar Santis, Dewinder Bradley anotó el 1-2 y con ello le dio el título a Antigua. ¿Se repetirá la final del torneo anterior?   

¡Llegó el quinto aguacate! Antigua GFC es campeón del futbol guatemalteco

Antigua GFC se consagró campeón del Torneo Clausura 2025 tras una final de alto voltaje frente a Municipal; Dewinder Bradley se erigió como el héroe del título al anotar el gol del gane sobre la hora.

