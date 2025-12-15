 Técnico de Toluca se encara con Faitelson tras ser campeón
Técnico de Toluca se encara con Faitelson tras ser campeón

La euforia por el título no evitó la tensión, Antonio Mohamed, técnico del Toluca, enfrentó a David Faitelson tras el partido, inconforme con señalamientos hechos por el periodista antes de la final del torneo.

Antonio "Turco" Mohamed, técnico de Toluca, bicampeón del futbol mexicano - Toluca FC
Antonio "Turco" Mohamed, técnico de Toluca, bicampeón del futbol mexicano / FOTO: Toluca FC

La noche del 14 de diciembre de 2025 será recordada no solo por el histórico bicampeonato del Club Deportivo Toluca en la Liga MX, con el que igualó a Chivas como el segundo equipo más ganador del fútbol mexicano, sino también por un inesperado episodio de tensión fuera del terreno de juego. En medio de los festejos, el director técnico Antonio "el Turco" Mohamed protagonizó un encare verbal con el periodista David Faitelson, un hecho que rápidamente acaparó la atención mediática.

El incidente ocurrió en los pasillos del estadio, poco después de la ceremonia de premiación, cuando ambos coincidieron camino a los vestidores. Diversos videos captados por asistentes muestran a Mohamed gesticulando con evidente desaprobación durante una conversación que lucía tensa. Aunque no se conoce el contenido exacto del intercambio, todo indica que se trató únicamente de un cruce verbal que no pasó a mayores, contrastando con la euforia generalizada de jugadores, cuerpo técnico y aficionados escarlatas.

El Turco Mohamed explotó contra Faitelson. 😱 Logró el bicampeonato con Toluca y mandó un mensaje contundente contra la prensa que habló antes de tiempo 🔥 #mohamed #toluca #turcomohamed #faitelson #bicampeon

Faitelson criticó al técnico de Toluca previamente

Minutos antes, en medio de los festejos, Mohamed había concedido una entrevista a Univisión en la que expresó abiertamente su molestia por comentarios previos de Faitelson. El entrenador dejó claro que no le agradaron algunas declaraciones hechas antes de la final y aseguró que buscaría al periodista para hablar del tema una vez concluido el torneo

La confrontación podría estar relacionada con cuestionamientos de Faitelson sobre decisiones tácticas del técnico, en particular el cambio de portero para el partido de vuelta, una determinación que el periodista interpretó como una exposición innecesaria del arquero relegado.

Sin embargo, no existe confirmación de que ese comentario haya sido el detonante directo del altercado. Tras el breve intercambio, Mohamed continuó su camino para reunirse con sus jugadores y sumarse a la celebración, dejando el episodio como una anécdota más en una noche marcada por la gloria deportiva y la intensidad que caracteriza al fútbol mexicano.

