 Apertura 2025: Antigua y Aurora definen al primer finalista
Deportes

Antigua y Aurora definen al primer finalista del Apertura 2025

Este miércoles a las 20:00 horas, el "Panza Verde" recibe al "Aurinegro" en el estadio Pensativo de la Antigua Guatemala.

Aurora visita al Antigua este miércoles en el estadio Pensativo
Aurora visita al Antigua este miércoles en el estadio Pensativo / FOTO: Antigua GFC

Antigua de Mauricio Tapia y Aurora de Saúl Phillip definen este miércoles 17 de diciembre al primer finalista del Torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional de Guatemala. El "Panza Verde" va por su décima final en la historia de torneos cortos, en tanto, el "Aurinegro" va por su final número 19 desde que se profesionalizó el futbol nacional, temporada 1942-1943. Aurora jamás ha disputado una final de torneo corto.

El juego de ida, disputado el domingo pasado, Antigua ganó 0-1 con gol de Héctor Prillwitz, y esa anotación le ha dado al cuadro "colonial" la posibilidad de tener las mejores opciones de combinación de resultados para firmar de nuevo una final, la cual sería su segunda de forma consecutiva. Antigua jugó la final del Clausura 2025 y la ganó al equipo de Municipal.

El escenario deportivo que acogerá el desenlace de la primera semifinal será el estadio Pensativo en la Antigua Guatemala, Sacatepéquez. El horario establecido para este duelo es a las 20:00 horas.

El campeón Antigua logra importante triunfo ante Aurora

El equipo de Mauricio Tapia encontró en la juventud de Héctor Prillwitz un triunfo que puede significar clasificar a la final de la competencia.

Antigua busca una final más en la defensa de su titulo y quiere coronar su primer bicampeonato de la historia. Por su parte, Aurora quiere recuperar terreno perdido y reaparecer de nuevo en una final a la cual no llega desde la temporada 1996-1997, es decir hace 28 años.

En juego está mucho, la historia, el momento, pero sobre todo, la reafirmación ya sea para uno y el otro equipo de haber sido de los principales protagonistas del Apertura 2025.

El finalista esperará al jueves para conocer a su rival cuando se dispute la última semifinal entre Municipal y Deportivo Achuapa, serie que está 1-0 a favor del "Mimado de la Afición".

Juegos de resultados

Tras su triunfo 0-1, Antigua recibirá el miércoles 17 de diciembre a las 20:00 horas al Aurora. Los "Coloniales" necesitan un empate, un triunfo por cualquier marcador, o perder por diferencia de un gol para acceder a la final del campeonato Apertura 2025.

Por su parte, Aurora la tiene más complicada ya que están obligados a ganar por diferencia de dos goles si quieren ser finalistas. Un 0-2, 1-3, 2-4 o 3-5 son los resultados que le sirven a los "Aurinegros" para estar dentro de los dos mejores clubes de la competencia.

¿Se repetirá la final del Clausura 2025: Municipal-Antigua?

Resultados que necesitan los equipos semifinalistas para clasificar a la final del Torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional.

