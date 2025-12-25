¿Cuándo vuelve a pelear Lester Martínez?

El futuro inmediato de Lester Martínez genera una gran expectativa entre los aficionados al boxeo guatemalteco. El 2025 fue un año apoteósico para el pugilista originario de Petén, quien logró consolidarse entre los mejores del mundo en la categoría de peso supermediano. Gracias a su constancia, disciplina y poder de nocaut, Martínez cerró la temporada como uno de los nombres más respetados de su división, dejando claro que el 2026 podría estar cargado de nuevos y emocionantes desafíos.
El último combate de Lester Martínez tuvo lugar el 13 de septiembre, cuando protagonizó un intenso y dramático empate frente al francés Christian M'billi por el título interino del Consejo Mundial de Boxeo (CMB). Aunque en un primer momento se habló de una posible revancha, esta opción quedó descartada debido a la negativa del equipo de M'billi, que ha decidido orientar su camino hacia una pelea contra el mexicano Jaime Munguía. Esta decisión obligó al guatemalteco a replantear sus próximos pasos dentro del cuadrilátero.
¿Qué viene para Lester Martínez?
En una entrevista concedida a mediados de noviembre, Martínez confirmó que ya se encuentra analizando lo que viene para su carrera profesional. El boxeador adelantó que su próxima pelea podría realizarse a inicios del próximo año, con marzo de 2026 como una fecha tentativa. Además, expresó su deseo de que el combate se lleve a cabo en Los Ángeles, Estados Unidos, una ciudad que alberga a una numerosa comunidad guatemalteca y donde siempre ha recibido un respaldo incondicional por parte de sus seguidores.
Lester Martínez finaliza el 2025 ubicado en el puesto número 11 del ranking mundial de peso supermediano, una posición que refleja su crecimiento y proyección internacional. El guatemalteco se mantiene invicto tras 20 combates como profesional, con un impresionante récord de 19 victorias —16 de ellas por nocaut— y un empate. Con estos números y la mirada puesta en el 2026, Martínez se perfila para seguir escribiendo capítulos importantes en la historia del boxeo de Guatemala.