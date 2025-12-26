Así fue la industria del deporte durante el año 2025

De la NFL en el estadio Bernabéu a la explosión de las marcas personales de las estrellas, el pulso global por los aranceles, la lucha contra la piratería o el nuevo panorama en la NBA con el traspaso de Luka Doncic y el baile de propietarios, la industria del deporte cierra un 2025 cargado de acontecimientos relevantes.
NFL, 70 millones de euros en Madrid
El Bernabéu fue el 16 de noviembre el escenario del primer partido oficial de la NFL disputado en España. Un histórico enfrentamiento entre los Miami Dolphins y los Washington Commanders rodeado de actividades alrededor del fútbol americano por todo Madrid. Y que incluyó espectáculo. El show no para. "Queremos que se sienta como una mini Super Bowl", apuntaron desde la NFL. Un evento global que aspiró a tener un impacto de 70 millones de euros (632.45 millones de quetzales) y que supuso un reto logístico.
Lamine y Alcaraz, marcas registradas
Lamine Yamal blindó su futuro dentro y fuera del campo. El joven internacional registró siete marcas ante la Oficina de la Propiedad Intelectual de la UE hasta 2035, incluyendo su nombre y el gesto del ‘304’ con el que celebraba sus goles, con el objetivo de explotar comercialmente desde ropa y zapatillas hasta videojuegos o prendas íntimas. Con casi 40 millones de seguidores en redes, convirtió su barrio de Rocafonda en un símbolo global y en un negocio millonario.
También Carlos Alcaraz, número uno del tenis, dio un paso clave al registrar su imagen en el mercado. Protegió la marca de su nombre, la de su fundación y la silueta de uno de sus golpes más reconocibles, la volea en la red. Desde calzado y prendas de vestir hasta papelería, elementos decorativos, equipos deportivos, juegos y servicios vinculados al ejercicio físico, el tenista aseguró su identidad frente a usos indebidos por parte de terceros.
La piratería es fraude
Guillermo Rodríguez es el director de Operaciones Antipiratería de La Liga. Gestiona las estrategias para proteger los derechos de los titulares de contenido y broadcasters en todo el mundo. Licenciado en Administración de Empresas y Executive MBA, es el azote de los defraudadores audiovisuales. En el transcurso del primer videopodcast EFE Sports Business diseccionó un paisaje donde los clubes dejan de ingresar 600 M€ al año por este motivo. "Javier Tebas dedica el 50 o 60 % de su tiempo en combatir este fraude", apuntó.
China responde a los aranceles
La industria del deporte se vio atrapada en 2025 en la guerra arancelaria entre Estados Unidos y China. En 2024, las exportaciones chinas de artículos deportivos superaron los 28.396 millones de dólares, con el país norteamericano aún como principal destino. Sin embargo, ese liderazgo se tambaleó con tarifas punitivas de hasta el 145 % impuestas por Washington sobre productos chinos. Estados Unidos lideraba las compras de cintas de correr (491 millones de dólares) y equipos de gimnasio (1.654 millones de dólares). China blindó su industria, promovió la innovación local y buscó consolidar su "soft power" con marcas, ligas y propiedad intelectual propia.
Serena Ventures, capital riesgo
Serena Williams recibió el Premio Princesa de Asturias. Promueve Serena Ventures, su empresa de capital riesgo, e impulsa 80 empresas emergentes. Forma parte de las 100 mujeres hechas a sí mismas más ricas del mundo y es una defensora incansable de la igualdad de género. Tiene una fortuna estimada en 350 millones de dólares. Dejó el tenis en 2022, pero su patrimonio no deja de crecer.
