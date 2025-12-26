 Turquía: 14 futbolistas detenidos por supuestas apuestas
Deportes

Turquía: 14 futbolistas detenidos en investigación sobre apuestas

En total, fueron aprehendidas 26 personas de las 29 órdenes de captura emitidas informaron las autoridades turcas.

Compartir:
Escándalo en el futbol turco por temas de apuestas
Escándalo en el futbol turco por temas de apuestas / FOTO: Murad Sezer

La Fiscalía de Turquía informó este viernes de la detención de 26 de las 29 personas para las que se dictaron órdenes de detención, en una nueva fase de investigación por presunta manipulación de partidos debido a apuestas, una operación que incluye a 14 futbolistas y en la que también figura el exvicepresidente del Galatasaray Erden Timur.

En un comunicado difundido en la mañana de este viernes, la Fiscalía señaló que el análisis de documentación incautada y de material digital obtenido en las dos operaciones anteriores permitió identificar a siete sospechosos que habrían realizado apuestas para "influir en el resultado" de encuentros.

La Fiscalía no revela el nombre de los futbolistas detenidos ni de sus equipos, y, según medios turcos, ninguno de ellos juega en primera división.

Las detenciones se practicaron en operaciones simultáneas en 11 provincias y la Fiscalía precisó que uno de los sospechosos ya está en prisión por otro delito y que las fuerzas de seguridad mantienen la búsqueda de los que todavía no han sido arrestados.

El comunicado añadió que se están examinando las cuentas bancarias de los investigados y que algunos futbolistas habrían apostado en partidos de sus propios equipos, incluyendo a favor de la victoria del rival, de acuerdo con la Fiscalía.

La investigación acumula ya varias fases.

Histórica sanción a árbitros turcos por apuestas ilegales

La Federación Turca de Fútbol sancionó a 149 árbitros y asistentes con suspensiones de entre 8 y 12 meses por participar en apuestas, en uno de los mayores escándalos del arbitraje otomano.

Segunda fase de la operación

En la denominada segunda fase de la operación, el pasado 9 de diciembre, otras 20 personas fueron arrestadas y enviadas a prisión, entre ellas el jugador del Fenerbahçe Mert Hakan Yandaş, el futbolista del Galatasaray Metehan Baltacı y el expresidente del Adanaspor Murat Sancak, según medios locales.

En la primera ola, desarrollada el mes pasado, se ordenaron registros, incautaciones y la detención de 21 personas, la mayoría árbitros, y ocho están en prisión preventiva, incluido el presidente del club de la Superliga Eyüpspor, según fuentes de la investigación.

En el marco del caso, un total de 149 árbitros fueron suspendidos entre 8 y 12 meses, y la Federación Turca de Fútbol remitió a 1.024 jugadores al comité disciplinario con medidas cautelares y, de ellos, 102 futbolistas recibieron sanciones de entre 45 días y 12 meses.

Detenido el presidente del Fenerbahçe por supuesto uso de drogas

La justicia turca empezó a investigar a Sadettin Saran desde la semana pasada en el marco de una amplia operación por supuesto uso de drogas

*Información EFE.

En Portada

El sábado realizarán trabajos para retirar una pasarela en la Calzada Raúl Aguilar Batrest
Nacionales

El sábado realizarán trabajos para retirar una pasarela en la Calzada Raúl Aguilar Batres

07:37 AM, Dic 26
Turquía: 14 futbolistas detenidos en investigación sobre apuestast
Deportes

Turquía: 14 futbolistas detenidos en investigación sobre apuestas

08:02 AM, Dic 26
Muere de manera trágica Imani Dia Smith, actriz que interpretó a Nala en El Rey Leónt
Farándula

Muere de manera trágica Imani Dia Smith, actriz que interpretó a Nala en "El Rey León"

08:18 AM, Dic 26
Dos muertos en Israel tras atropello y apuñalamiento t
Internacionales

Dos muertos en Israel tras atropello y apuñalamiento

07:47 AM, Dic 26

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalEstados UnidosFutbol GuatemaltecoLiga NacionalNoticias de GuatemalaDonald TrumpPNCMundial 2026redes sociales
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Lego Stranger Things ,Redes sociales
Farándula

LEGO y Netflix sorprenden con el set de Stranger Things: La Casa Creel

Celular ,Celular
Tecnología

¿Cómo debo cargar mi celular nuevo por primera vez?

Spotify Wrapped 2025 ,Spotify Wrapped 2025
Tendencias

Spotify Wrapped 2025: así puedes ver tu resumen musical anual

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
ai generado, corazón, cuerpo humano, anatomía, arterias, venas, cardiovascular, salud, circulación, cardiología, circulatorio, aorta, ventrículo, coronaria, organo, médico ,Pixabay
Salud

Alerta global: El 75% de la población no ingiere elemento esencial para un corazón sano

Goku Supersayayín ,X
Viral

Descubren pez Super Saiyajin en el océano: la ciencia rinde homenaje a Dragon Ball Z

Fotografía de 'Retratos masculinos', collages, un caballete usado y los premios Globo de Oro de Gene Hackman, parte de la Colección Gene Hackman, se exhiben en la casa de subastas Bonhams en Nueva York, Nueva York, EE , UU
Chismes

El patrimonio artístico de Gene Hackman recaudó tres millones de dólares en subastas

Emisoras  Escúchanos